Loterie, drive... A Auch, on fait tout pour convaincre les jeunes de se faire vacciner

Le taux de vaccination des 20-29 ans ne progresse pas assez vite, dans une classe d'âge où le taux d'incidence explose, avec la propagation du variant Delta en France.

Il faut donc les inciter à venir se faire vacciner. C'est en tous cas ce que pense le président du conseil départemental du Gers. Philippe Martin leur propose depuis jeudi 15 juillet au vaccinodrome du Mouzon à Auch, de participer à une loterie à l'issue de leur parcours vaccinal.

Des solutions pour gonfler le taux de vaccination des jeunes

"Le pourcentage de vaccination entre 18 et 30 ans des jeunes qui auront reçu une première dose est notoirement plus faible que les autres classes d'âges : environ 25% seulement", détaille Philippe Martin.

"Donc on voit pas qu'il fallait trouver des solutions d'inciter les jeunes et aussi leur faciliter la tâche" poursuit le président du conseil départemental, en mentionnant un drive permettant de se vacciner en tendant son bras à la portière de la voiture.

Des jeunes dubitatifs venus pour d'autres raisons

Après les dernières annonces du président de la République, lundi 13 juillet, Philippe Martin ne doute pas que les jeunes vont venir, plus nombreux, se faire vacciner.

On a eu envie de leur dire : écoutez si vous venez, on va en plus vous permettre de repartir avec un vélo électrique, un abonnement pour aller voir les matchs du Stade Toulousain, d'Auch ou de Lombez. - Philippe Martin, président du conseil départemental

Effectivement venus en nombre, les jeunes gersois et gersoises ont été motivés par plein d'autres raisons. Tout juste mise en place, cette loterie les rend dubitative : "on va pas se faire vacciner juste pour avoir une moto ! On se fait vacciner pour aller au travail ou aller au cinéma", témoigne Mathis, bientôt 19 ans. Il travaille dans la restauration et s'est senti "obligé" par ses patrons de se faire vacciner.

Il ne faudrait peut être pas autant "inciter les gens s'ils ne le veulent pas", pense Noémie, 18 ans. "Personnellement, je pense qu'il faut se faire vacciner : hier, j'ai voulu sortir en boîte mais on m'a refusé l'entrée parce que je n'étais pas vaccinée".

Philippe Martin, le président du conseil départemental, dans son bureau à Auch, le jeudi 15 juillet 2021. © Radio France - Marion BOTHOREL

Le conseil départemental du Gers regardera avec attention le nombre de jeunes venus se faire vacciner et le nombre de participants à la loterie pour tirer le bilan de cette opération, à plusieurs milliers d'euros. "On espère que ce sera un petit plus pour les faire venir" veut croire Philippe Martin.

Tirage au sort des nombreux lots, les 23 et 30 juillet prochains.