L'État prélèvera bien 14 millions de taxes sur les 200 millions de recettes attendues du Loto du patrimoine, a déclaré ce mercredi le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, alors que l'animateur Stéphane Bern, qui pilote ce loto, lui demande de renoncer à ces taxes pour les allouer au patrimoine.

L'Etat va prélever 14 millions de taxes pour son budget

"Sur 200 millions d'euros de recettes du loto du patrimoine, l'essentiel va aux joueurs (144 millions), à la Française des Jeux (22 millions) et à la Fondation du patrimoine (20 millions) ! 14 millions de taxes sont prélevés", a tweeté le ministre pour tenter de mettre un terme à la polémique apparue sur les réseaux sociaux depuis lundi.

Loto du patrimoine, stop aux #fakenews. En toute transparence : sur 200M€ de recettes du loto du patrimoine l’essentiel va aux joueurs (144M€), à la FDJ (22M€) et à la Fondation du patrimoine (20M€)! 14M€ de taxes sont prélevés (Sécu, CNDS (sport)...) — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 24, 2018

Lundi, lors de l'examen du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin avait déjà reconnu que les taxes issues du Loto du patrimoine seraient reversées à l'État et non au patrimoine.

Les "recettes fiscales" du loto du patrimoine iront-elles... au patrimoine ? Non, reconnaît @GDarmanin. Si les bénéfices iront bien au patrimoine (entre "15 et 20 millions €"), le montant des taxes ira "au budget de l'État". Mais ce n'est pas "la poule aux œufs d'or".#directANpic.twitter.com/jmqD43E2FR — LCP (@LCP) October 22, 2018

"Une goutte d'eau pour l'État, tant pour le patrimoine"

Les taxes prélevées sont "une goutte d'eau pour l'État qui représente tant pour le patrimoine. Ne pourriez-vous faire un geste et renoncer à ce prélèvement pour que tout soit destiné à sauver le patrimoine en péril qui, de toutes façons, est à la charge de l'État ?", a rétorqué Stéphane Bern au ministre, également sur Twitter.

Une goutte d’eau pour l’Etat qui représente tant pour le patrimoine. Ne pourriez-vous faire un geste et renoncer à ce prélèvement pour que tout soit destiné à sauver le patrimoine en péril qui, de toutes façons, est à la charge de l’Etat ? @FDJ@fond_patrimoinehttps://t.co/YvaFpj6y19 — Stéphane Bern (@bernstephane) October 24, 2018

Dès lundi, Stéphane Bern avait assuré qu'il s’emploierait à ce que toutes les taxes du Loto du patrimoine aillent au patrimoine.

Je vais m’y employer ! Tout doit aller au patrimoine en toute transparence https://t.co/B5elGDSCXy — Stéphane Bern (@bernstephane) October 22, 2018

Des taxes pour la Sécurité sociale ou le sport

Sur les 14 millions de taxes, 6 millions sont affectés à la Sécurité sociale via la CRDS, 4 millions au Centre national pour le développement du sport (CNDS) et 4 millions à la TVA, ce qui représente un taux de TVA de 2%, a précisé le ministère de Comptes publics. Ce niveau de taxation est beaucoup plus faible que celui appliqué habituellement aux tirages du Loto, a ajouté le ministère sans fournir d'éléments de comparaison dans un premier temps.

Le Loto du patrimoine, qui vise à financer la rénovation de monuments en France à travers un jeu de grattage et un loto avec un jackpot de 13 millions d'euros, sera renouvelé l'an prochain.