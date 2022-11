Louer une voiture pour 1 euro au départ de Montpellier ou de Béziers avec Driive Me

Ce vendredi 11 novembre est férié pour les commémorations de l'Armistice. Vous comptez peut-être profiter du week-end de trois jours qui arrive pour aller voir votre famille ou simplement changer d'air. Avez-vous prévu d'y aller en train ? Avec votre voiture personnelle ? Si vous n'avez pas encore prévu votre moyen de locomotion, vous pourriez avoir envie de vous tourner vers Driive Me . C'est une agence qui vous permet de louer un véhicule pour un euro pour des trajets en aller simple au départ de Montpellier ou de Béziers.

Entretien avec la responsable communication de chez Driive Me, Marie Le Bret.

1 € pour louer une voiture et faire Montpellier-Paris par exemple. Comment c'est possible que ce soit si peu cher ?

C'est expliqué parce que Driive Me fonctionne sur un échange de bons procédés entre les agences de location de voitures et les particuliers. C'est un site internet qui propose les voitures des agences de location que ces dernières doivent rapatrier d'un point A à un point B, entre deux villes, pour leurs besoins d'équilibrage de flotte.

Souvent les clients louent un aller simple et la voiture se retrouve à l'autre bout de la France. Donc ces agences de location de voitures ont besoin de rapatrier leurs voitures et pour eux c'est un coût qui est assez considérable. Le principe de Driive Me consiste à confier ces voitures à des particuliers pour 1 € symbolique.

Je donnais l'exemple de Montpellier-Paris. Mais ce n'est pas le seul trajet possible. Au départ de Béziers ou de Montpellier, quelles sont les possibilités de location à 1 € ?

Au départ de Montpellier ou Béziers, vous avez des destinations un peu dans toute la France. Vous pouvez aller vers le Sud-Est. Vous pouvez aller de Béziers à Montpellier. Vous avez même des trajets inter-villes parfois, qui peuvent être très intéressants pour les véhicules utilitaires dont on se sert pour les déménagements. Et vous avez aussi des trajets vers le Grand Nord, donc vous pouvez trouver des trajets Béziers-Lille ou Béziers vers la Picardie.

Et il est possible de le faire en covoiturage. Ce n'est pas interdit de louer cette voiture et de proposer le trajet à d'autres personnes ?

Non seulement ce n'est pas interdit, mais c'est en plus très recommandé. Driive Me invite ses conducteurs à proposer la voiture en partage à d'autres utilisateurs pour pouvoir diviser les frais et puis utiliser les places vides dans la voiture.

La location est réduite à 1 €. Mais l'essence et le péage restent aux frais du particulier. Au vu du prix des carburants, est-ce que c'est vraiment rentable pour le client ?

La location de Driive Me est vraiment à l'identique d'une location traditionnelle. C'est à dire que le client paye son péage et son carburant comme pour toute location. Mais cette location est en elle même très avantageuse par rapport à un client qui aurait voulu faire effectuer une location en aller simple traditionnelle qui lui aurait coûté par exemple 150 € pour un Béziers-Paris au lieu de 1 €.

Quels types de véhicules sont à la location ?

On propose tous types de véhicules qui peuvent être conduits via le permis B. On a effectivement des berlines, des citadines. Mais on a aussi des véhicules utilitaires, donc des beaucoup plus gros formats qui servent beaucoup plus pour des déménagements que pour des déplacements simples qui sont aussi très prisés par nos utilisateurs.

Pour louer une voiture au départ de Montpellier ou de Béziers, rendez-vous sur le site internet de Driive Me.

