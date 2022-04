Interdiction probable du plomb : "Catastrophe économique programmée" pour un représentant des artisans

Ce sont les dernières heures de la campagne électorale. L'Union des entreprises de proximité d'Auvergne-Rhône-Alpes interpelle Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur la place des petites entreprises dans l'économie française, et sur le risque d'interdiction européenne du plomb.

Le bureau national de l'Union des entreprises de proximité a pris sa décision ce jeudi 21 avril : le syndicat des petits patrons et des artisans soutient Emmanuel Macron pour la présidentielle. Mais le président de la branche de l'UEP dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Louis Masson, n'est pas sur la même longueur d'ondes. "La campagne de l'entre-deux tours ne nous a pas apporté d'éléments suffisamment flagrants pour pouvoir orienter une éventuelle consigne de vote."

Le point qui préoccupe particulièrement Louis Masson, c'est la représentativité des TPE/PME dans les instances nationales. "Notre difficulté est que la manière dont le pays a mis en place la représentativité au sein des différentes instances fait que le comptage est supervisé par une négociation qui se fait au plus haut niveau de l'Etat, bien évidemment, et dans toutes les structures. Nous sommes largement minoritaires. Pour autant, nous sommes le plus grand nombre d'employeurs et d'entreprises du tissu économique et nous sommes le tissu économique local. Nous sommes présents dans 97% des communes du territoire français."

L'inquiétude autour de l'interdiction du plomb

Ce qui alarme également Louis Masson, c'est la possibilité d'une interdiction totale du plomb dans l'Union Européenne. "C'est une catastrophe économique programmée." L'UEP de la région Auvergne-Rhône-Alpes a écrit une lettre ouverte aux deux candidats à la présidentielle pour leur demander de protéger l'artisanat français. "Ce sont près de 10.000 mètres carrés de vitraux qui sont concernés sur tout le territoire." Louis Masson craint "la destruction de tout un pan du patrimoine européen dans le bâtiment, le patrimoine, et plein de métiers sont concernés, que ce soient les maçons, les couvreurs, les fonderies d'art et facteurs d'orgues."