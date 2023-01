Louis Pautrel, Président des Maires ruraux d'Ille-et-Vilaine, soutient les boulangers face à la crise

Face à la crise de l'énergie, les boulangers peuvent compter sur le soutien des maires ruraux de France. Louis Pautrel, le maire de Le Ferré et président de l'association des maires ruraux d'Ille-et-Vilaine, a écrit une lettre à l'Etat et aux parlementaires pour que les prix soient bloqués.

Pourquoi vous mobilisez vous pour les boulangers ?

Louis Pautrel : Ce qui nous inquiète, c'est l'augmentation de la facture énergétique liée à la hausse de l'électricité et du gaz. Un grand nombre de boulangeries vont devoir supporter une dépense énergétique multipliée par trois, par quatre. Et au niveau de leur bilan, de leur situation financière, c'est totalement impossible.

Vous représentez les maires ruraux d'Ille-et-Vilaine, vous craigniez que certaines boulangeries ferment, notamment en milieu rural ?

Oui notamment en milieu rural. Mais aujourd'hui, toutes les communes sont concernées. Et la boulangerie, ça reste un commerce de proximité avec du lien social. Et on sait tous que l'équilibre est fragile et on a besoin d'avoir nos boulangers. On doit être à leur côté.

Vous avez des exemples de boulangers en difficulté en Ille-et-Vilaine ?

Oui j'en ai rencontré plusieurs. Certains avaient par exemple une charge annuelle jusqu'à présent de 10 000 € et avec la modification des tarifs, ils vont avoir une charge totale de 40 ou 50 000 €. Mathématiquement, c'est impossible d'assurer la pérennité du commerce.

Le gouvernement a annoncé des aides pour ses 33 000 boulangers de France, qui pourront demander notamment le report du paiement de leurs impôts et des cotisations sociales, et qui pourront également étaler le paiement de leurs factures, pourront même résilier leur contrat énergétique sans frais en cas de hausse prohibitive. C'est bien, ça va dans le bon sens ?

C'est une petite avancée. Pour moi, ça ne sert pas à grand chose parce que proposer un étalement des charges fiscales, ça veut dire qu'il faudra bien les payer un jour ou l'autre. Et si on n'a pas dégagé la marge pour pour faire de la trésorerie, on ne pourra pas les payer. Donc nous, au niveau de l'association des maires ruraux, ce que nous demandons, c'est un bouclier tarifaire, un blocage du prix de l'énergie. Et on aimerait bien également que les fournisseurs, qui sont théoriquement les partenaires des boulangers, les fournisseurs de beurre, de farine et différents produits, participent aussi à l'effort en ayant une politique tarifaire adaptée. Parce qu'on constate que dans cette période d'inflation, il y a beaucoup de spéculation et des hausses de prix qui ne sont pas toujours justifiées.

Mais ces fournisseurs connaissent aussi des difficultés de trésorerie, ils subissent aussi cette hausse du prix de l'énergie.

Je vais vous dire entre nous, je regarderai dans quelques mois les bilans des entreprises 2022 et on pourra constater qu'un certain nombre d'entreprises auront eu des résultats records. On le voit bien au niveau de l'énergie et du pétrole où Total Énergie caracole au niveau de ses résultats.

Faut il aider aussi les autres professions qui réclament désormais les mêmes aides que les boulangers ?

Oui je suis d'accord. Moi, je connais des bouchers, des restaurateurs qui sont dans la même problématique. Et puis aussi des entreprises, des PME qui ont déjà réduit leur activité de production par rapport aux augmentations tarifaires.

Vous avez envoyé un courrier à l'État et aux parlementaires. Est ce que vous avez des retours déjà ?

Oui, j'ai des députés qui m'ont répondu et donc ils ont interpellé le gouvernement, notamment la Première ministre et certains ministres. C'est le cas de Thierry Benoit et de Claudia Rouaux (ndlr deux députés d'Ille-et-Vilaine).

A votre niveau de maire, pouvez-vous agir ?

On est un peu entre le marteau et l'enclume. On est là pour porter la cause de nos commerçants. C'est ce qu'on nous fait via l'Association des maires ruraux. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la période que nous vivons est très compliquée.