Lourdes : du nouveau pour les salariés de l'usine Toupnot

Lourdes, France

Les 73 salariés de l'usine Toupnot, à Lourdes retrouvent l'espoir, trois mois après l'incendie qui a ravagé la conserverie de corned-beef. Une réunion avait lieu, ce lundi, à la préfecture de Tarbes, pour leur communiquer les résultats d'une seconde expertise. Celle-ci confirme que la conserverie a toujours un avenir : _"cette étude prouve qu'il est possible de reconstruire l'usine sur le site de Lourdes, elle serait viable à condition tout de fois d'avoir une politique commerciale agressives et de développer des produits ancrés dans le territoire", p_récise le préfet des Hautes-Pyrénées, Brice Blondel.

L'hypothèse privilégiée par les pouvoirs publics prévoit de reprendre deux tiers des salariés. "La question est maintenant de savoir si Cofigéo et l'entreprise Toupnot décident de se mobiliser pour mettre en oeuvre ce projet, ça veut dire qu'il faut qu'il le porte de manière extrêmement volontariste, soit ils ne le sont pas. Auquel cas, se pose la question de savoir qui peut l'être", conclut le préfet.

Création d'un atelier-relais dans quatre mois maximum

Il a donc été décidé de mettre en place dans un délai de deux à quatre mois un atelier-relais, un atelier provisoire pour la relancer l'activité. " Sans cela, nous ne pouvons pas envisager une reconstruction de l'usine", explique le préfet. "27 salariés reprendront le travail dans un délai de quatre mois maximum".

Une excellente nouvelle pour Eric, salarié de Toupnot depuis 36 ans, "ça met du baume au coeur, je n'avais presque plus d'espoir, ça prouve que notre usine est viable". Philippe Combe représentant du personnel salue, lui aussi, cette décision du groupe Cofigéo, propriétaire de l'usine, "on est content, même si cela aurait pu être fait depuis longtemps, nous demandons la création de cet atelier-relais depuis plus de deux mois. Nous allons enfin pouvoir honorer les commandes en attente, prendre celles qu'on nous propose et faire vivre notre carnet de commande jusqu'à ce qu'on sache s'il y a repreneur ou pas".

Le groupe Cofigéo hésite encore à vendre.

Le groupe Cofigéo ne s'est toujours pas prononcé sur une reprise ou non du site Toupnot. "Cofigéo a fait part de ses réserves sur la viabilité de Toupnot", explique Brice Blondel, le préfet des Hautes-Pyrénées. Les dirigeants communiqueront leur décision dans le courant du mois. Le préfet leur demande tout de même de lui dire dans la semaine, s'ils souhaitent que l'Etat les accompagne ou non, pour trouver un nouveau repreneur. "Cela peut prendre du temps, il faut donc commencer à prospecter le plus tôt possible. Nous avons les outils pour trouver un nouveau repreneur, nous avons la volonté pour ça parce que sommes persuadés que c'est un bon projet".

"A moins d’un miracle, ce qui m’étonnerait, je pense qu’il y aura un repreneur"

Philippe Combe, représentant du personnel, le groupe Cofigéo a déjà pris sa décision "à moins d’un miracle, ce qui m’étonnerait, je pense qu’il y aura un repreneur. Depuis le début, ils nous promettent de reconstruire l'entreprise si les cabinets d’expertise disent que l’entreprise est viable. Deux cabinets le disent aujourd'hui. Et on nous réponde, je ne sais pas". Pour porter un projet, il faut avoir de la conviction, je ne pense pas qu’ils en ont et je ne dois pas être le seul. Avec l'aide l’Etat, des pouvoirs publics, de la région, j’ai l'espoir d'une fin belle."