Noël à Lourdes : le Sanctuaire s'illumine pour la première fois, pour tenter de faire oublier la crise

"Apporter un peu de lumière sur cette fin d'année", c'est l'objectif de ces illuminations de Noël, installées au Sanctuaire de Lourdes en début de semaine. Pour la première fois, depuis le 8 décembre, une vidéo est projetée sur la façade en travaux de la basilique de l'Immaculée conception, chaque fin d'après-midi à 17h45, juste après la prière de l'Angélus. Un chemin des crèches a également été installé au niveau des portes Saint Joseph et Saint Michel et, sur le clocher de la basilique du Rosaire, un laser lumineux diffuse une étoile de lumière visible à 20 km.

Quatre fois moins de pèlerins cette année

De quoi faire oublier, le temps de la période des fêtes de fin d'année, combien Lourdes subit la crise sanitaire et économique. "Et les défis qui nous attendent en 2021", ajoute David Torchala, responsable adjoint de la communication du Sanctuaire. En raison de l'annulation des pèlerinages organisés, la ville n'a accueilli que 800 000 pèlerins cette année contre 3,5 millions les années précédentes. Le déficit du Sanctuaire, d'abord estimé à 8 millions d'euros, a finalement pu être ramené à 4,5 millions d'euros grâce aux dons. "On ne vit que de ça, explique David Torchala. Mais les pertes sont quand même abyssales".

2021 risque d'être une année très compliquée. On ne sait pas quand les pèlerins internationaux pourront revenir. Beaucoup d'incertitudes planent.

David Torchala, responsable adjoint de la communication du Sanctuaire

80 % du personnel du sanctuaire est au chômage partiel depuis le mois de mars. Sans compter les hôteliers, cafetiers, 2 500 saisonniers, ou professionnels du médico-social, nombreux à Lourdes - 2e ville hôtelière de France - tout aussi affectés par la crise.

Il leur faudra du temps pour se relever. "2021 risque d'être une année très compliquée. On ne sait pas quand les pèlerins internationaux pourront revenir. Beaucoup d'incertitudes planent", appréhende le communicant du Sanctuaire. En attendant, les chapelains du Sanctuaire proposeront à partir du mercredi 16 décembre et jusqu'au mardi 24 décembre, à l'occasion de la prière de l'Angélus, un message pour accompagner les croyants vers Noël. À suivre depuis la Grotte, ou en ligne.