Lourdes : seulement 2.000 pèlerins débutent le pèlerinage du Rosaire contre 20.000 habituellement

D’habitude, le pèlerinage du Rosaire rassemble à Lourdes plus de 20.000 personnes venant de toute la France. Cette année, seulement 2.000 pèlerins sont présents. Un nouveau coup dur pour les commerçants et hôteliers de Lourdes.

Le pèlerinage du Rosaire commence ce mardi soir à Lourdes par la traditionnelle veillée. La messe d’ouverture aura lieu mercredi matin, à 9 heures. C'est le dernier pèlerinage majeur de l'année. Malgré les contraintes sanitaires, le pèlerinage a été maintenu mais drastiquement réduit. Habituellement, le Rosaire est l'un des plus importants pèlerinages de l'année, avec celui du 15 août, avec plus de 20.000 personnes, mais cette année seulement 2.000 pèlerins sont attendus dans la cité mariale.

La saison 2021 inquiète déjà

L’enjeu est vital pour Lourdes. La deuxième ville hôtelière de France, après Paris, est sinistrée, méconnaissable, très touchée par les nombreux pèlerinages annulés cette année. Des difficultés qui vont continuer l'année prochaine, prévient Christian Gélis, le président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie du 65, puisque des pèlerinages prévus en 2021 sont déjà annulés. "Lourdes va comptabiliser cette année près de 250.000 nuitées contre 3 millions habituellement", se désole le président de l'UMIH 65. Les dernières annulations laissent planer le doute d'une nouvelle année noire pour la cité mariale. L’activité du Sanctuaire conditionne la bonne santé de toute la ville. "90% de l'activité de la ville provient du tourisme", rappelle Christian Gélis. Le patron de l’hôtel Notre Dame de Lorette tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme : "sans aide et soutien, de nombreux hôteliers et commerçants ne se relèveront pas".

"Il y a déjà des pèlerinages annulés pour 2021" Copier

Le pèlerinage du Rosaire s'achèvera vendredi. Pour ceux qui ne peuvent pas participer au pèlerinage, les célébrations et les conférences sont retransmises sur le site internet du pèlerinage.