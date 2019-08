Lourdoueix-Saint-Michel : le dernier commerce du village menacé de fermeture

Lourdoueix-Saint-Michel, France

« Vraiment là c'est le dernier commerce de la commune! » André Garry s'agace. Maire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel depuis 24 ans, il cherche depuis le mois d'avril un repreneur au dernier commerce encore en activité dans son village. Car Jean-Louis Billard, boulanger à Lourdoueix-Saint-Michel depuis 19 ans, part à la retraite au mois de septembre. Son choix est définitif et mûrement réfléchi : « J'arrive à un âge où j'ai 59 ans, j'arrête mon métier. »

Un commerce viable

Trois personnes se sont manifestées pour reprendre éventuellement la boulangerie. « Ils nous ont demandé combien il y a d'habitants, raconte André Garry, alors je leur ai dit 350, et en fait ils n'étaient pas intéressés, parce qu'ils ont peur que ça ne soit pas suffisant. » Alors que l'actuel boulanger et le maire sont unanimes, le commerce est viable économiquement. Actuellement Jean-Louis Billard cuit 300 baguettes par jour, et dessert plus d'une trentaine d'habitations pendant sa tournée quotidienne. « La personne qui va arriver ne sera pas pénalisée, on sait qu'elle aura du souffle », insiste André Garry. « Et moi pour la tournée je veux bien l'aider au début pour reconnaître les chemins », renchérit Jean-Louis Billard.

Si la boulangerie de Lourdoueix-Saint-Michel ferme, ce sera un véritable coup dur pour les habitants du village. Car on n'y vend pas que du pain, mais aussi des conserves et quelques produits de première nécessité. Daniel achète son pain ici depuis 25 ans, et la perspective d'une fermeture le désolé, « On aura plus de boulangerie, plus rien. Pour dire la vérité c'est très triste pour la commune. »

La reprise de la dernière chance

A deux mois de la date prévue de fermeture définitive, André Garry lance un appel aux artisans-boulangers en recherche d'activité : « Il y a des tournées à faire, on a des personnes âgées, ça demande à être développé. Il n' y a pas de raisons que ça ne fonctionne pas, ça peut être bien pour un couple par exemple. » La mairie possède le magasin, et le logement situé juste au-dessus, à louer « pour des sommes relativement attrayantes. » Car trouver un repreneur à la boulangerie, c'est le seul espoir qui reste à Lourdoueix-Saint-Michel. « C'est la seule chose qui nous reste, assène-t-il. A force on va finir par mourir. »