Loyer, assurances, énergie, les dépenses contraintes représentent près de 40% du budget des Français

Les dépenses contraintes des Français suivent l'inflation et donc augmentent. Elles ont précisément augmenté de 100 euros ces six derniers mois, selon les calculs du site comparateur de coûts lesfurets.com, pour atteindre le montant de 1.195 euros, soit en moyenne 38% du budget mensuel.

Tous les postes de dépenses sont en hausse

Tous les postes de dépenses sont à la hausse : ainsi l'électricité qui passe de 97 à 103 euros, le gaz de 97 à 110 euros, le carburant de 123 à 132 euros. Les assurances, qu'elles concernent l'automobile, la santé ou l'habitation, coûtent elles aussi entre 5 et 10 euros de plus qu'en octobre.

Ces augmentations de frais creusent l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Pour ces derniers, les dépenses contraintes représentent 86% du budget. Si l'on observe ces chiffres région par région, l'Ile-de-France arrive en tête, c'est là que ces charges sont les plus élevées. La Normandie et le Centre-Val de Loire arrivent ensuite, faisant leur entrée dans le top 3.