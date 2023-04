Loyers à Paris : on vous explique comment signaler en ligne un dépassement de loyer à la Ville

Si vous habitez Paris, vous pouvez désormais signaler un dépassement de loyer directement à la Ville grâce à un formulaire en ligne. Jusqu'ici, vous deviez vous adresser à la Commission départementale de conciliation (CDC), qui dépend de la préfecture, mais depuis le 1er janvier dernier, la mairie de Paris peut, elle aussi, recueillir les signalements des locataires qui soupçonnent que leur loyer dépasse les plafonds autorisés. C'est la préfecture qui fixe chaque année les loyers de référence dans le parc privé, en fonction de différents critères : date de construction, secteur géographique, nombre de pièces, vide ou meublé.

Trois conditions pour bénéficier de ce dispositif : il s'agit de votre résidence secondaire, vous louez à un propriétaire privé (particulier ou agence immobilière) et votre bail a été signé après le 1er juillet 2019. Attention également : on parle ici de votre loyer hors charges (eau, électricité, etc.) et hors "complément de loyer", cette somme demandée par le bailleur pour un logement équipé de caractéristiques particulières (une vue sur la Tour Eiffel par exemple).

Si vous remplissez ces conditions, rendez-vous sur le site : https://teleservices.paris.fr/encadrementdesloyers/ . Vous devrez remplir un formulaire en indiquant la date de signature du bail, le nombre de pièces de votre logement, s'il est meublé ou non, sa date de construction et son adresse. La plateforme va automatiquement calculer si votre loyer dépasse le plafond autorisé.

Le propriétaire risque jusqu'à 15 000 euros d'amende s'il ne répond pas dans les quatre mois

Si c'est le cas, vous devrez fournir un certain nombre de pièces justificatives, notamment votre bail ainsi que le diagnostic de performance énergétique de votre logement. C'est ensuite la Ville de Paris qui va prendre la main sur la procédure et envoyer une lettre de mise en demeure à votre propriétaire, lui indiquant qu'il doit rectifier votre bail et vous rembourser le trop-versé. Si le propriétaire ne répond pas dans un délai de quatre mois, il risque une amende qui peut aller jusqu'à 5.000 euros pour un particulier et 15.000 euros pour un professionnel (une agence par exemple).

D'après la mairie de Paris, au 6 avril dernier, un peu plus de trois mois après son lancement donc, la plateforme a recueilli 498 signalements qui ont débouché à 76 mises en demeure. Les dépassements de loyer tournent en moyenne autour de 160 euros par mois.