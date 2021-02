Loyers impayés en Côte-d'Or : L'inquiétude grandissante des propriétaires

C'est officiel depuis le début de la semaine : la trêve hivernale est prolongée jusqu'au 1er juin, interdiction formelle donc de procéder à l'expulsion de locataires mauvais payeurs. Ils sont de plus en plus nombreux en France, c'est aussi le cas en Côte-d'Or mais dans une moindre mesure, à en croire Jean Perrin, le président de l'union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) :

"Ce n'est pas aussi important que ce que dit la fondation Abbé Pierre, mais il y a des difficultés, des difficultés croissantes. Les loyers impayés en Côte-d'or, c'est 6 à 7% et ce qui nous fait peur ce sont les alertes que l'on ressent. C'est très difficile de faire des expulsions, tant pour le locataire que pour le propriétaire, et aujourd'hui elles augmentent. C'est inquiétant."

L'Etat, acteur majeur

Illustration très concrète sur le terrain : la situation des jeunes étudiants à Dijon : "ils avaient des petits boulots complémentaires, et aujourd’hui avec tout ce qui se passe, ils n'ont plus ces revenus. Donc ces gens-là ont d'énormes difficultés."

La solution ? Elle passe forcément par l'Etat, selon Jean Perrin, qui invite le gouvernement à aller bien-delà des aides au logement actuellement délivrées à 7 millions de Français.

"On parle des loyers d'habitation, c'est bien, mais parlons des loyers commerciaux : ceux qui sont le plus en difficulté aujourd'hui, ce sont les professionnels, qui n'ont plus aucune rentrée d'argent. Les propriétaires de leur côté ont à faire face à des charges, de copropriété par exemple, et sans loyer c'est compliqué aussi. Enfin l'Etat annonce qu'en 2023 on ne pourra plus louer des logements énergivores, ça peut se comprendre mais cela veut dire que les propriétaires devront faire des travaux. Mais avec quel argent, s'ils n'encaissent pas les loyers ? Le point central, on le voit bien, ce sont les mesures prises par l'Etat, il faut qu'elles évoluent, sinon on en arrive aux expulsions, et c'est dramatique."

Un marché côte-d'orien qui se maintient

En attendant c'est la bonne nouvelle, le marché de l'immobilier en Côte-d'Or "s'est un peu redressé", confirme Jean Perrin, "il y a des produits à vendre, des acheteurs potentiels. La difficulté, c'est pour les visites, compte tenu de la crise sanitaire. Et puis il y a aussi ces complexités administratives sur les ventes, avec des tas de diagnostics à faire. Tout cela freine un peu le marché, donc on peut dire que les prix se tiennent à peu près, mais que les volumes ont du mal çà retrouver des niveaux normaux d'activité. Enfin il y a la situation un peu attentiste des personnes, qui préfèrent repousser leurs décisions d'achats ou de ventes."