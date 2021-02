La station de ski des Bouviers affiche complet jusqu’en mars

SAID MAKHLOUFI

"On est complet jusqu’au 7 mars prochain." À la réception, le directeur de la station des Bouviers, Christophe Aldrovandi, fait le point sur les vacances scolaires. Les 24 chalets sont tous réservés : "on est complet à partir du 5 février". Alors que la fermeture des remontées mécaniques et des restaurants a entraîné une baisse de 58,4% des réservations pour les vacances de février par rapport à 2020, la station des Bouviers enregistre une hausse des réservations : "Les gens sont à la recherche d’espace et de nature" explique Christophe Aldrovandi.

En forêt, pas besoin de gel hydroalcoolique.

C’est pour profiter de la nature que Florence a fait le voyage depuis la région parisienne : "On a la sensation d’être un peu tout seul. Ce n’est pas la Côte d’Azur et ça fait du bien." Dans cette station, on pratique le ski nordique, les sorties en raquettes, mais aussi la luge.

Vacances d'hiver : aucune "restriction de circulation" prévue pour l'instant

"Partir en vacances, c'est possible", en tout cas pour l'instant, a confirmé ce mardi sur BFMTV Jean-Baptiste Lemoyne. Le secrétaire d'État au Tourisme a néanmoins précisé que "la responsabilité reste dans les mains de chacun" et que le gouvernement n'écarte pas de nouvelles restrictions en cas de rebond épidémique.

La fermeture des remontées mécaniques et des restaurants a entraîné une baisse de 58,4% des réservations pour les vacances de février par rapport à 2020, selon une étude exclusive réalisée par PAP Vacances du 4 au 31 janvier 2021, publiée ce mardi. Le secteur de la montagne dégringole des deux tiers (-66.9%) tandis que la mer et la campagne baissent de 26%. L'hypothèse d'un reconfinement imminent évoquée le 24 janvier 2021 a fait chuter les réservations qui ont affiché un recul de 77 % au bout de quelques jours. L'annonce par le Premier ministre le vendredi 29 janvier du maintien du couvre-feu, et donc l'absence d'un déconfinement tant redouté par les vacanciers, a permis un rebond des réservations au cours du week-end du 30 janvier, en n'affichant qu'une baisse de 34% par rapport à l'an dernier.

Les grands domaines skiables sont les plus impactés par la crise sanitaire. Certains d’entre eux affichent des baisses de réservations allant jusqu’à -93,7%, pour le Domaine des Trois-Vallées (Alpes) ou -90,7% pour les Deux Alpes.

L'Outre-Mer est la seule destination à progresser : +108,4%, avec une concentration sur la Guadeloupe (+175,0%) et La Réunion (+270,0%) dont les conditions d'accès étaient plus souples qu'à la Martinique (+25,2%). Depuis fin janvier, il est désormais interdit de se rendre dans l'ensemble de ces territoires. Les Français privilégient désormais les grandes vacances : 63% des demandes de réservations effectuées au mois de janvier concernent les mois de juillet et août.