Lozère : le tarif du fioul domestique explose

"C'est énorme, c'est la folie". René va remplir la cuve de sa maison sur les hauteurs de Mende. Une cuve de 3000 litres mais René ne va pas la remplir entièrement. "500 litres, ça va faire près de 1000 euros. Oui, oui, très impressionnant". Le prix du fioul a été multiplié par deux comme l'explique Philipe Crouzet le directeur de l’entreprise Pagés à Mende, société spécialisée dans la livraison de fioul sur tout le département de la Lozère : "par rapport à la fin de l'année dernière, on est globalement à un prix qui a doublé. C'est énorme. Moi, personnellement, ça fait 12 ans que je suis dans le métier, c'est la première fois déjà qu'on dépasse l'euro. Et là où vous voyez, quand on s'approche des 2 euros, c'est du jamais vu".

Le reportage de Said Makhloufi Copier

Le prix du fioul domestique pour la partie chauffage suit la hausse des carburants que tout le monde peut voir dans les stations-service. Il ne faut pas oublier que le fioul domestique n'est qu'un des composants de la distillation du pétrole. Les conséquences explique Philipe Crouzet, la gestion difficile des stocks : "tous les jours, on se bat pour acheter les camions de produits et quand on l'achète à un prix élevé, on est obligé de répercuter une partie de la hausse aux consommateurs. Le marché vit au jour le jour. On a aucune idée de comment il sera demain ou après-demain ou dans une semaine".

Philipe Crouzet Copier

En France, 3,5 millions de résidences principales sont chauffées au fioul, soit 12% des Français qui habitent généralement dans des zones rurales