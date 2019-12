Lubrizol à Rouen : un premier pas de franchi vers la réouverture partielle du site

C'est une première étape avant la possible réouverture partielle du site de Lubrizol à Rouen : la DREAL vient de donner son feu vert. C'est ce qu'a annoncé le Préfet de Seine-Maritime ce mercredi. Mais il reste une deuxième étape à franchir.

Le Préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand, a annoncé ce mercredi 4 octobre que la DREAL avait donné son feu vert à l'éventuelle reprise d'une activité sur le site de Lubrizol. L'entreprise souhaite redémarrer deux petites unités de mélange mais pour cela , la Dréal devait valider le projet présenté par l'industriel le 21 novembre dernier. La Direction régionale de l'environnement a donc dit oui.

Un autre avis est nécessaire : il est attendu la semaine prochaine

Mais il reste un second cap à franchir pour LUBRIZOL : obtenir l'aval du CODERST. Le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques se réunira mardi prochain le 10 décembre pour soumettre aux votes des 25 membres ce projet de reprise de l'activité de LUBRIZOL. Son avis est consultatif, c'est à dire que le Préfet ne sera pas obligé de le suivre mais ce dernier étant donné le contexte a indiqué qu'il ne se voyait pas contredire cet avis.

