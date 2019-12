Lubrizol à Rouen : le préfet donnera son feu vert pour la réouverture partielle "dans les prochaines heures"

Rouen, France

Le préfet de la Seine-Maritime l'avait affirmé sur France Bleu Normandie, ce mercredi : les conditions de sécurité sont, en l'espèce, _"réunies"pour une reprise partielle des activités de l'usine Lubrizol de Rouen (Seine-Maritime). C'est confirmé ce vendredi 13 décembre 2019. Moins de trois mois après l'incendie qui a touché le site Seveso, un démarrage est possible. L'usine va être autorisée à rouvrir partiellement. Le préfet prendra un arrêté d'ici la fin de journée. La directrice générale de Lubrizol France a affirmé ce vendredi que l'usine pourrait redémarrer "dans les jours qui viennent". La signature de l'arrêté de réouverture partielle "pourra intervenir dans les prochaines heures, donc ce vendredi après-midi. Il va entrer en vigueur ce vendredi"_ a indiqué le préfet de la Seine-Maritime.

Des contrôles réguliers

Le préfet rappelait dès mercredi que seules "deux petites unités de mélange sans réaction chimique" seront rouvertes et _"qu'_il n'est pas question" de rouvrir la totalité du site. Il présentait son avis ce vendredi matin devant le Comité pour la transparence et le dialogue créé depuis l'incendie. "Il n'y a qu'une seule grille de lecture pour l'Etat : la sécurité" a déclaré le préfet en ouverture de cette réunion. A la question du député socialiste Christophe Bouillon de savoir s'il est possible de prendre un arrêté temporaire pour voir si Lubrizol respecte les prescriptions, le préfet a répondu que des contrôles réguliers seraient menés.