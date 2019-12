Lubrizol : vote décisif sur un redémarrage partiel de l'usine de Rouen

Après la Dreal, la direction régionale de l'environnement, le Coderst, conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, doit dire ce mardi 10 décembre 2019 si Lubrizol à Rouen peut reprendre partiellement son activité.

Rouen, France

L'usine Lubrizol de Rouen, victime d'un incendie le 26 septembre dernier, demande à redémarrer deux unités de mélange. La semaine dernière la Dreal a donné son feu vert. Au tour, ce mardi 10 décembre 2019, du Coderst, conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Cette instance est composée de représentants de l'Etat, d'industriels et d'associations environnementales. Le préfet de Seine Maritime s'est engagé à suivre cet avis quel qu'il soit. Mais déjà des voix s'élèvent contre ce redémarrage, pointant des manquements en matière de sécurité.

Pour Guillaume Blavette de France Nature environnement et invité de France Bleu Normandie c'est sans doute trop rapide. Il hésite entre abstention et vote contre.

"Les pollutions restent à éclaircir. Nous sommes sur un site qui a prouvé sa défaillance et il faudrait prendre le temps pour amener l'exploitant à protéger ses salariés et l'ensemble du territoire." Guillaume Blavette

Guillaume Blavette de France Nature environnement © Radio France - Yves-René Tapon

La direction de Lubrizol s'engage à évacuer les produits finis mais pour le militant de France Nature Environnement "cela déplace le problème mais cela ne le résout pas". Il rejoint en cela le point de vue de plusieurs maires dont celle du Petit Quevilly Charlotte Goujon pour qui aucune garantie n'est encore apportée sur la sécurité du site.

