Luçon : après l'incendie de la laiterie Eurial, quel avenir pour les salariés ?

Luçon, France

Quel avenir pour les salariés d'Eurial, à Luçon ? L'usine qui fabrique de la mozzarella pour pizza a été en partie brûlée après un incendie vendredi 14 février 2020 au matin, alors que 71 employés se trouvaient à l'intérieur. En tout, ils sont environ 160 - salariés et intérimaires - à se retrouver sur le carreau. La direction qui a rencontré ce lundi les représentants syndicaux lors d'un CSE, avant de voir les employés, parle pour l'heure de trois mois de chômage technique, le temps de mener les premières expertises.

Y a-t-il un risque qu'Eurial quitte Luçon ?

L'inquiétude des salariés, très attachés à leur usine, est de voir Eurial transférer ses activités ailleurs. "Pour l'instant, l'analyse de l'état du site et des possibilités sur le site est en cours, on n'aura aucune vision de ce sujet-là dans les un à deux mois et des possibilités existantes", a indiqué Thomas Guerton, le DRH de l'entreprise.

De son côté, Pierre-Guy Perrier, le maire de Luçon, veut être optimiste. Il énumère les atouts luçonnais pour Eurial : "Le premier, c'est qu'il y a eu ici des investissements conséquents, le deuxième point, c'est qu'ils ont ici la matière première, le lait, le transport du lait est quelque chose qui coûte cher, et puis surtout, on a un personnel reconnu comme compétent et très proche de son entreprise". À tel point qu'une cellule psychologique va être mise en place dès ce mardi pour les aider à traverser le choc et la longue période d'incertitude qui les attend.