LudikLandes à Mont de Marsan : des jeux livrés à domicile grâce à Chrono’Pôtes

Laure Eve fait partie du réseau « Chrono’Pôtes montois ». Elle vend des jeux de société pour les enfants, les adultes, pour toute la famille ou entre amis. Ce qui lui a plu dans ce principe de livraison mutualisée avec d’autres commerces, c’est de pouvoir livrer plusieurs produits en même temps, et de faire gagner du temps à chaque commerçant. Il faut bien comprendre que les commerçants passent beaucoup de temps avec les clients, par téléphone ou via les réseaux sociaux. Avec ce système de livraison, chacun gagne du temps : la tournée est assurée, en fonction de leur organisation. Le client peut ainsi se faire livrer plusieurs produits.

Les commandes fonctionnent bien en livraison, ça démarre bien, souligne Laure Eve, même si le chiffre d’affaire n’est pas celui attendu.

Les personnes habituées à venir en centre-ville sont contents de garder le lien avec leurs commerçants, de pouvoir les soutenir : ils savent qu’ils vont trouver le conseil.

Cette mutualisation permet aussi de faire découvrir d’autres commerces. « Quelqu’un qui va être habitué à acheter des livres à la librairie Caractère va se dire : je vois que dans les Chrono’Pôtes il y a une boutique de jeux de société, je peux aller commander. » Laure espère faire que ce système permettra de faire connaitre les boutiques de ce réseau, à travers les clients de chaque commerces.

50% du chiffre d’affaire annuel : c’est ce que représente les mois de novembre et décembre pour LudikLandes.

La fin d’année est extrêmement importante, c’est pourquoi. LudikLandes mise sur Chrono’Pôtes, le « click and collect » et sur son propre site internet pour redresser la barre. Laure Eve a crée pendant le 1er confinement son site internet. « J’ai décidé de rendre tous mes jeux visibles, accessibles pour que les gens puissent regarder ce que je propose. Il y a toujours un descriptif des jeux, des photos, on peut chercher des jeux par le nombre de joueurs, par âges, par style : stratégie, ambiance, enquête… ». Le choix peut donc se faire « comme en boutique ». Ouvert en septembre 2019, LudikLandes compte plus de 1000 références de jeux.

Les autres commerces montois qui participent à Chrono’Pôtes :

L’épicerie La part des colibris, la Librairie Caractère, le caviste La Réserve, les jouets du Carrousel d’Emilie, les bijoux Les petits trésors de Mumu, la boutique de vêtement Bank’s Skate Shop, le salon « Beauté Bohème ».