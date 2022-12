Lumières de Noël de Montbéliard : bilan provisoire à base de soupe et de vin chaud

Dernière ligne droite pour les Lumières de Noël de Montbéliard. Le marché s'arrête ce samedi 24 décembre. Les chiffres officiels de fréquentation ne seront dévoilés qu'en février. Mais plusieurs indicateurs peuvent déjà dessiner un premier bilan de cette édition 2022.

ⓘ Publicité

loading

10 000 litres de vin chaud

Pour prendre la température du marché de Noël, rien de tel que de tremper le doigt (métaphoriquement) dans la cuve de vin chaud. Plus il y a de visiteurs, plus on en vend. Cette prédiction au doigt mouillé s'annonce bonne cette année. "On a passé à peu près 10 000 litres de vin, ce qui est une quantité assez importante", indique Alain Boutonnet, président du collectif Mani’Fest. À cela, s'ajoutent "3 000 litres de jus de pomme" et "3 000 litres de soupe".

loading

De bons chiffres sur la boisson, et de bons résultats sur l'hébergement, avec 8 266 nuits d'hôtel réservées sur la durée du marché, entre le 26 novembre et le 24 décembre . La mairie reste prudente, mais espère passer la barre symbolique des 500 000 visiteurs, atteinte en 2019 et dépassée en 2016, année exceptionnelle pour les Lumières de Noël (voir graphique plus haut).

Bon bilan pour les commerçants

Dans les allées du marché, certains commerçants se frottent les mains. À cause du froid, mais pas seulement. Les affaires marchent bien chez Pierre-Yves Kuster. Ce vendeur de foie gras du Périgord, l'invité d'honneur de cette édition, il s'en sort bien après une saison de grippe aviaire. "J'ai fait l'effort de garder du produit pour ce marché, et notre clientèle a été au rendez-vous", se réjouit-il.

À lire aussi Top départ du marché de Noël de Montbéliard

Devant le stand de restauration de "L'étincelle", Jonathan interpelle avec humour les passants. C'est sa première année aux Lumières de Noël. "Ça a plutôt bien marché, mais on essaye d'amuser les gens, de les faire chanter, de les faire rire, pour rester dans l'idée de Noël", dit-il, un microphone doré en main.

S'activer plutôt que de rester derrière le comptoir, ça permet aussi de se réchauffer. Car tout le monde est d'accord, la troisième semaine, glaciale, a été très difficile. Autre effet négatif, la coupe du monde de football, et ses périodes creuses les soirs de match. Mais les vacances scolaires ont aussi permis une belle affluence familiale. Il faudra donc attendre février pour connaître le résultat de cette édition 2022.