TousAntiCovid : 13 millions de téléchargement pour l’application créée par les chambériens de Lunabee Studio

L'application "TousAntiCovid", qui recense les cas positifs au coronavirus, a été inventée à Chambéry par la start-up Lunabee Studio. Plusieurs mois après sa mise en place, Lunabee studio a gagné en notoriété et recrute de plus en plus. Le secrétaire général de l'Etat au numérique, Cédric O, rend visite aux deux gérants de la start-up ce vendredi 12 mars.

Thomas Jaussoin est le directeur général de Lunabee Studio.

France Bleu Pays de Savoie - Où en sommes-nous aujourd'hui avec "TousAntiCovid" ? Combien y-a-t-il eu de téléchargements ?

Thomas Jaussoin : On en est à peu près à 13 millions de téléchargements depuis le 2 juin 2020. On a passé cette semaine les 100 000 notifiés par l'application, c'est-à-dire des gens qui ont reçu une alerte sur leur téléphone pour leur dire qu'ils ont eu un contact potentiellement à risque.

C'est un succès pour vous ? C'est à la hauteur de ce que vous espériez ?

Non, on ne peut pas qualifier ça de succès. On essaye en permanence d'avoir plus de monde qui l'utilise, car plus de monde qui l'utilise c'est plus d'alertes pour aider les gens à appliquer les mesures barrières et s'isoler en cas de besoin. Le but ultime, c'est de casser les chaînes de transmission du Covid avec cet outil, parmi un dispositif sanitaire.

Ça vous a ouvert des nouvelles portes ?

La notoriété, on l'avait déjà dans le cercle des personnes qui travaillent autour des applications mobiles en France et ailleurs. Mais là, la notoriété est au-delà, au niveau public français, dans la mesure où on a été mis en avant pendant le lancement de "TousAntiCovid" en mai-juin l'année dernière.

Désormais vous avez même besoin de recruter régulièrement ?

C'est vrai que cette notoriété grand public a permis d'augmenter les candidats qu'on a chez Lunabee studio, ça nous aide à recruter. C'est un des effets "agréables" on va dire. On essaye d'avoir un recrutement original pour se démarquer notamment des entreprises parisiennes. On a la chance d'être dans les Alpes, un terrain de jeu assez génial. Typiquement, on a un de nos salariés qui fait du parapente entre midi et deux régulièrement. Donc ça permet pendant nos phases de recrutement, quand un candidat vient nous voir, de l'inclure directement dans ces activités en semaine et avoir un entretien pas seulement académique mais aussi plus personnel, sportif et en équipe.

Vous travaillez sur des nouveaux projets ?

On travaille sur pas mal de projets en plus de "TousAntiCovid", notamment sur une néo-banque et sur une application pour une chaîne d'hôtels européenne. On a beaucoup de projets en parallèle, on ne peut pas tout faire et c'est pour cela qu'on recrute. On est un peu frustrés en ce moment parce qu'on doit refuser pas mal d'entreprises qui souhaitent travailler avec nous. Il y a plein de beaux projets qu'on ne peut pas faire, faute de développeurs disponibles.