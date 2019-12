"Lundi noir" pour les trains : les prévisions SNCF en Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes, France

La grève contre la réforme des retraites se poursuit de lundi 9 décembre. Conséquence : le trafic des trains sera à nouveau "fortement perturbé" en Auvergne-Rhône-Alpes. La SNCF redoute un "lundi noir" et dévoile son plan de circulation.

Un TER sur 13 en circualtion

Seul un TER sur 13 circulera en Auvergne-Rhône-Alpes ce lundi. D'après la SNCF, 590 autocars seront en service pour pallier ce manque.

Un TGV sur cinq

Du côté des TGV, un train sur cinq roulera en moyenne. Six allers/retours sont prévus entre Paris et Lyon au lieu de 24 habituels. Il y aura également deux allers/retours entre Lyon et Marseille et deux allers/retours entre Lyon et Montpellier.

Un Intercité sur quatre

Un quart des Intercités circulera. Deux allers/retours sont prévus entre Clermont-Ferrand et Paris. La gare de Moulins ne sera pas desservie.

Départs de Clermont-Ferrand à 8h25 et 14h32

Départs de Paris-Gare de Lyon à 8h59 et 16h57

La SNCF déconseille aux voyageurs de prendre le train ce lundi et recommande de s'informer au mieux via son application mobile ou le site internet des TER avant de se rendre en gare. Des perturbations sont également attendues ce mardi.