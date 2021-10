Lunédolia Broderies à St Paul les Dax : des créations 100% Landaises

Le crochet de Lunéville, c’est l’outil préféré de Stéphanie Re. Dans son atelier à St Paul les Dax, le crochet lui permet de broder par exemple des perles et des paillettes. Il est utilisé dans les ateliers de haute couture. Le nom de son entreprise, Lunédolia, fait référence justement à cet outil.

Une reconversion professionnelle et un sens de l’adaptation

Stéphanie Re était comptable avant de changer de métier et d’être brodeuse. Après un stage à l’école Lesage, qui appartient à Chanel, elle a eu un coup de cœur pour cette technique. Elle a suivi une formation pendant un an et demi, en parallèle de son métier de comptable. L’artisanat d’art lui plait « parce qu’on peut faire des choses d’exception. » Aujourd’hui, elle sort de son atelier des accessoires de mode, des bijoux, des tableaux…les possibilités sont infinies.

La difficulté pour elle c’est le manque de salons, qui lui permettent de présenter ses créations et de les vendre. Des salons qui ont du mal à se mettre en place, en raison de la crise du covid. Stéphanie Re sait qu’elle doit s’adapter : « Il faut que l’on se réinvente ». Elle travaille sur son site internet, véritable vitrine de son savoir-faire, et elle créé des partenariats avec des boutiques physiques. Par exemple, elle est sur la création de coussins avec un logo qui fait référence aux Landes. Se diversifier pour continuer dans l’excellence.

Stéphanie Re, créatrice de Lunédolia Copier

Lunedolia Broderies

3bis rue du Maréchal Lyautey à Saint-Paul-lès-Dax / 06 43 89 80 33

La Chronique Eco sur France Bleu Gascogne, c’est du lundi au vendredi à 7h15.

