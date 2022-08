Lunéville : opération coup de poing des producteurs de lait de Meurthe et Moselle

Ils sont une vingtaine et ils se sont donné rendez-vous devant un hypermarché de Lunéville en début d'après-midi. Sur les étiquettes qu'ils s'apprêtent à apposer sur les produits laitiers du magasin, on peut lire "ce prix va faire disparaître l'élevage laitier#TOLERANCEZERO".

Dès l'entrée du magasin, ils sont accueillis par le directeur qui tente de leur expliquer que son enseigne n'est pas responsable des prix fixés car cela passe par une centrale d'achat mais face à lui, les producteurs de lait ne veulent rien entendre et se dirigent tout de même vers les rayons de produits laitiers. François Gérard, propriétaire de 110 vaches laitières à Hablainville près de Baccarat colle ses stickers sur un lot de briques de lait "vous voyez, nous on vend le litre de lait à 41 centimes et ici le prix du litre est affiché à 82 centimes, c'est le double. Moi sur mon exploitation, mes charges ont flambé, je ne m'y retrouve plus. On se demande même parfois s'il n'est pas préférable d'envoyer mes bêtes à l'abattoir plutôt que de continuer à faire du lait".

Pour le respect de la loi Egalim

A la tête du groupe de protestataires, Daniel Perrin, lui même producteur de lait en Meurthe et Moselle et secrétaire général de la Fédération nationale des producteurs de lait "aujourd'hui, les producteurs de lait veulent simplement vivre dignement de leur métier. La Loi Egalim a été votée par tous les partis, il ne s'agit donc pas d'un problème politique mais cette loi (censée mieux rémunérer les agriculteurs) n'est pas respectée. Chez nos voisins allemands et belges, on ne trouve pas un litre de lait en dessous de un euros alors qu'en France il y a encore du lait qui se vend à moins de 70 centimes. Il y a quelque chose qui fonctionne mal en France, ce sont les relations entre la transformation et la distribution. Il va falloir régler ce problème. Il y a urgence, donc on a fixé un ultimatum à la grande distribution : à partir du 1er septembre, on ne doit plus trouver chez nous un litre de lait en dessous du prix de nos voisins sinon nos actions seront plus importantes".