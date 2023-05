Lure : Vetoquinol, l'excellence de la production dans la santé animale

Depuis 90 ans, l'entreprise familiale Vetoquinol ne cesse d'être aux petits soins envers les animaux. Le site historique à Magny-Vernois près de Lure (Haute-Saône) emploie 704 salariés. L'un des plus gros pourvoyeurs d'emplois du département. L'entreprise nous a ouvert ses portes pour comprendre les raisons de son succès.

Trois types de médicaments

Si votre chien ou votre chat est tombé malade, vous l'avez peut-être soigné avec un des médicaments de l'entreprise spécialisée dans la santé animale. "On fabrique sur le site de Lure, là où tout a commencé finalement, le plus gros site de production de Vetoquinol, des comprimés essentiellement pour les chiens et les chats. Des solutions non stériles comme des crèmes, des sirops et puis des liquides stériles essentiellement pour les animaux d'élevages, les bovins", explique Laurent Thorel, directeur industriel et qualité chez Vetoquinol.

Entre 20 et 30.000 flacons par jour sortent de cette ligne de production. © Radio France - Bradley De Souza

Un tiers de la production de médicaments est destiné aux animaux d'élevage, le reste pour les animaux de compagnie. Derrière les SAS de plusieurs portes dans ces longs couloirs, des "kilomètres de tuyaux, de pompes, des cuves, c'est là dans ces cuves que l'on introduit le médicament, principes actifs. C'est ici le cœur de l'industrie chez Vetoquinol", poursuit Laurent Thorel. "Si un animal va un peu mieux, c'est un peu grâce à nous et c'est ça qui donne du sens à notre métier", conclut le directeur industriel.

Une entreprise familiale

Vetoquinol est présent sur les cinq continents. Avec cinq sites de production, un au Brésil, un autre au Canada, Pologne et deux en France. "On est une société familiale implantée depuis 90 ans à Lure et aujourd'hui on a encore une entreprise avec un management familial (3e génération de la famille Frechin, ndlr). La société aspire à la pérennité et à l'indépendance", souligne Dominique Derveaux, directeur général délégué de Vetoquinol.

"On a la capacité de trouver un équilibre entre des performances économiques et celle de vivre avec des valeurs, et notamment humaine", ajoute-t-il. L'entreprise a tissé un réseau de filiales, 24 dans le monde "pour comprendre le mieux possible ces marchés internationaux".

"L'Europe représente peu ou prou la moitié de nos ventes mondiales. Aujourd'hui, plus de 80% des produits sont vendus en dehors de la France", analyse Dominique Derveaux. En 2022, Vetoquinol a réalisé un chiffre d'affaires de 540 millions d'euros. D'après l'entreprise, le chiffre d'affaires a connu une croissance de 50% entre 2017 et 2022.