Lurrama, la plus grande exploitation agricole du Pays basque ouvre ses portes ce jeudi matin

"Pour une montagne vivante !" C'est le slogan du salon de l'agriculture paysanne Lurrama qui ouvre ses portes ce jeudi matin à 10h à la salle Iraty à Biarritz. Lurrama, la plus grande ferme du Pays basque, souhaite créer un lien entre les producteurs de l'intérieur des terres et les consommateurs qui vivent essentiellement la côte. Pendant trois jours, le programme est chargé. Mais pour sa 17ᵉ édition, Lurrama tenait à faire un focus sur l'agriculture en montagne depuis le Béarn jusqu'aux Pyrénées-Orientales.

Au menu de Lurrama : marché d'une cinquantaine de producteurs, concours de fromages Ossau-Iraty, conférences et projection de films © Radio France - Franck Dolosor

Iñaki Berhocoirigoin le président de Lurrama souhaite montrer l'importance de l'agriculture en montagne et rappelle que les trois quarts du Pays basque nord sont classés en zone-montagne.

"À la montagne, nous y voulons des paysans, des fermes nombreuses, des villages, des services publics et des écoles" détaille Iñaki Berhocoirigoin. "Un endroit où l'humain a toute sa place et où de par son activité et sa présence, il façonne aussi le paysage de montagne. Avec également tout le travail autour du bois dans les forêts, l'entretien des clôtures, la mise en place de prairies, et la récolte de la fougère. À l'inverse, certains pourraient imaginer un autre devenir pour la montagne ou ce serait plutôt un espace sauvage, sans hommes ou au moins sans activités humaines. Avec seulement des activités de loisirs. Nos montagnes sont attrayantes aussi parce qu'il y a cette activité et cette présence humaine" assure Iñaki Berhocoirigoin.

Le salon Lurrama accueille des dégustations et des concours gastronomiques © Radio France - Franck Dolosor

Cette année, le paysagiste et géographe Cyrille Marlin est le parrain de Lurrama . Enseignant à l’École d’architecture et de paysage de Bordeaux, il est chercheur à l’UMR. Il s’intéresse aux composantes sociales du paysage et à leurs évolutions.

Ces dernières années, Cyrille Marlin mène des recherches sur les modes de vie des habitants de la montagne par le biais des évolutions de leurs paysages. Son travail d’observation porte sur les pratiques quotidiennes, agricoles et paysannes.