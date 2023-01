Lutte contre les passoires thermiques : à Belfort, les propriétaires dénoncent une nouvelle loi incohérente

Si vous mettez en location l'un de vos bien : attention ! Avec le passage à la nouvelle année, il n'est plus possible de proposer un bien à forte consommation énergétique, soit plus de 450 kWh par m2, par décret du gouvernement . Cela correspond à la lettre G, la plus mauvaise, du diagnostic de performance énergétique (DPE).

Selon les estimations du gouvernement, environ 90 000 logements partout en France ne peuvent donc plus être mis en location. L'objectif est de réduire les émissions de CO2.

Mais à Belfort, l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) dénonce une loi pleine d'incohérences :

Le manque d'artisans pour réaliser les travaux nécessaires . "Les délais pour avoir le moindre matériau sont très longs, il faut 6 mois pour avoir une tuile, en ce moment", regrette Jacques Boissenin, président de l'UNPI à Belfort.

. "Les délais pour avoir le moindre matériau sont très longs, il faut 6 mois pour avoir une tuile, en ce moment", regrette Jacques Boissenin, président de l'UNPI à Belfort. Des travaux couteux . "Dans l'immeuble que je possède, et qui est classé G, je fais poser une pompe à chaleur au lieu de la chaudière au fuel, ça me fait descende à un DPE classé B, mais ça représente plus de 15 000 euros d'investissement", détaille Gérard Levaux, vice-président de l'UNPI et propriétaire.

. "Dans l'immeuble que je possède, et qui est classé G, je fais poser une pompe à chaleur au lieu de la chaudière au fuel, ça me fait descende à un DPE classé B, mais ça représente plus de 15 000 euros d'investissement", détaille Gérard Levaux, vice-président de l'UNPI et propriétaire. Pour faire de longs travaux, il faut que le logement soit vide . "Rien n'est prévu concernant l'éviction du locataire, et il est impossible de faire des travaux importants dans un appartement occupé", pointe Jacques Boissenin.

. "Rien n'est prévu concernant l'éviction du locataire, et il est impossible de faire des travaux importants dans un appartement occupé", pointe Jacques Boissenin. Les méthodes de calcul du DPE ont changé. "Certains avaient un logement en E qui est passé en F parce qu'on ne calcule plus seulement l'isolation mais aussi le chauffage", explique Henri Pieko, vice-président à l'association.

La règle va encore se durcir dans les années à venir

En 2034, les logements classés "E" seront aussi concernés. "Les biens classé E ne sont pas des passoires énergétiques, c'est tout à fait décent de les louer. A Belfort, cela se traduira par plus de logements vacants. Je pense que sur les 80 biens qu'on gère en location, entre 40 et 50% peuvent être noté E", estime Marie Laureillard, agent immobilier chez Century 21. Elle souligne cependant que l'objectif écologique de la loi est important.

Pour réaliser les travaux d'isolation, des aides sont possibles, sous conditions. Il faut se renseigner auprès de l'ANHA, l'Agence nationale de l'aide à l'habitat.