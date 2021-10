Luxembourg : le quartier du Kirchberg bouclé vendredi pour une grande manifestation de mineurs polonais

Après la tempête Aurore et les trains à l'arrêt, les lorrains qui travaillent sur le plateau du Kirchberg au Luxembourg feront face à de nouvelles perturbations ce vendredi 22 octobre. Mais la météo cette fois n'y sera pour rien. Les responsables sont des mineurs polonais, la Cour de justice de l'Union Européenne et les forces de l'ordre luxembourgeoises. Explications.

2.000 polonais en colère

Environ 2.000 polonais manifesteront devant la Cour de justice de l'Union Européenne contre la fermeture leur mine de charbon de Turow. Située à la frontière avec la République Tchèque, cette immense mine fait l'objet d'un litige entre Varsovie et Prague qui pointe les nuisances environnementales de cette exploitation. Et la CJ a donné raison au gouvernement tchèque en ordonnant à la Pologne de cesser l'exploitation sous peine de payer une astreinte.

Le Kirchberg bouclé et sous très haute surveillance

"Il est recommandé d'éviter les déplacements non-essentiels dans ce secteur" prévient la police Grand-Ducale dans un communiqué publié sur son site internet. Car le plateau du Kirchberg et ses accès seront placés sous étroites surveillance. "Les entraves à la circulation concernent notamment le boulevard Kennedy, le boulevard Konrad Adenauer et leurs rues avoisinantes, le pont Bech et les alentours du rond-point Schuman" détaille la police et des restrictions de trafic pourraient intervenir "selon les circonstances" sur les autoroutes A1 et A13 à partir de 6h. Plusieurs lignes de bus seront également déviées.

840 agents seront mobilisés pour assurer la sécurité et la circulation autour des lieux de la manifestation.

Un numéro spécial (+352) 244 242724) a même été mis en place pour répondre aux questions pratiques de résidents et salariés impactés par ces perturbations.