Luxfer à Gerzat : l'accord de fin de conflit pourrait être signé mercredi

Une nouvelle réunion de médiation avait lieu ce vendredi après-midi à la préfecture du Puy-de-Dôme dans le conflit Luxfer. Les 136 salariés du site de Gerzat espèrent obtenir un plan social plus favorable avant une éventuelle signature de fin de conflit.

Gerzat, France

C'est la blague du moment chez Luxfer, les salariés ironisent sur leurs vacances puisqu'ils ont quasiment tous un visage bronzé. Des couleurs obtenues après cinq semaines passées sur le parking de leur entreprise, depuis le début du conflit. Un bronzage qu'ils ont pu entretenir ce vendredi après-midi, en attendant plus de deux heures le résultat des négociations du jour.

Un résultat suffisant pour que les représentants du personnel obtiennent des applaudissements. Même si ce n'est pas encore tout ce que demandent les syndicats, il y a quelques avancées ; la prime supra légale est un peu plus importante que prévue initialement (elle approche les 50.000 €uros par salarié), une partie des jours de grève va être payée, plus quelques autres points de détail. Il reste tout de même encore pas mal de points à finaliser, ce qui devrait être fait lors de la prochaine (et ultime?) réunion de négociation mercredi matin.

Vers une reprise du travail?

En revanche, la question du repreneur est plus délicate. La direction anglaise du groupe Luxfer ne s'y oppose pas, à condition que le chinois Jinjiang ne concurrence pas ses productions. Autrement dit, cela ne déboucherait plus que sur le sauvetage d'une trentaine d'emplois, mais pas les 90 espérés. En tout cas, le contact est établi entre anglais et chinois.

#LUXFER : deuxième réunion de médiation en préfecture

L’entreprise LUXFER a indiqué qu’elle avait établi un lien avec le groupe chinois JINJIANG afin d’étudier les conditions d’une reprise si le groupe confirmait son intention en la matière ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/kMuHunYpLc — Préfète du Puy-de-Dôme (@Prefet63) March 22, 2019

En cas d'accord de fin de conflit mercredi (ce qui n'est pas encore certain), les salariés pourraient retourner au travail dès le lendemain. Après cinq semaines d'arrêt, il faudra environ deux jours pour que le site puisse fonctionner normalement, la production pourrait reprendre le lundi 1er avril. Ça c'est l'hypothèse favorable mais en attendant le mouvement social continue. La semaine prochaine pourrait encore être agitée chez Luxfer. Mercredi, après la réunion de négociation, le député Insoumis François Ruffin doit venir à Gerzat apporter son soutien aux salariés.