Luxfer : les anciens salariés prêts à créer une nouvelle entreprise dans la métropole de Clermont-Ferrand

Le combat judiciaire n'est pas encore terminé que les anciens salariés de Luxfer se projettent déjà sur la suite. L'audience prévue ce jeudi 8 juillet a été reportée. Une nouvelle audience aura lieu devant le Conseil des Prud'hommes le 10 mars 2022 durant laquelle les deux parties vont plaidoyer. En attendant, ils continuent de proposer des projets de reprises.

Aucun n'a abouti pour le moment, mais ce coup-ci, Axel Peronczyk et les 136 salariés de l'usine espèrent que c'est la bonne. "Cela fait deux ans et demi qu'on monte des projets, souligne le représentant CGT des anciens salariés de Luxfer. Je pense qu'on a prouvé notre détermination et motivation à vouloir pérenniser nos savoir-faire, à vouloir trouver un emploi et à vouloir reconstruire quelque chose sur les cendres que cette multinationale a laissées".

Une implantation dans la métropole clermontoise

La future usine ne s'implantera pas sur l'ancien site de Luxfer. La société a systématiquement refusé de vendre le terrain. Mais plusieurs lieux de la métropole clermontoise peuvent correspondre aux besoins. Les métallos sont soutenus par un industriel dont l'identité est encore secrète pour le moment. Le type de produits fabriqués dans cette future usine reste aussi confidentiel. Mais elle reprendra les savoirs-faire des anciens salariés "On est déjà en discussion avec des clients, on a des très bons retours et des perspectives", note Axelm Peronczyk.

Les pouvoirs publics en soutien

Une initiative déjà soutenue par une partie des pouvoirs publics. L'Etat va débloquer un fond pour aider au lancement de la future entreprise. La métropole de Clermont-Ferrand a révélé publiquement qu'elle soutiendra aussi l'usine en finançant le foncier et le bâtiment industriel. Reste à la région à se positionner. Les salariés espèrent boucler ce projet d'ici septembre afin de lancer la production dans les deux ans.