Près de 1.000 personnes se sont rassemblées ce jeudi devant le site de production de l'ancienne usine Luxfer à Gerzat dans le Puy-de-Dôme. Le site produisait des bouteilles d'oxygène pour le secteur médical, mais a été fermé depuis un plus d'un an. Des personnalités ont apporté leur soutien.

Luxfer : mobilisation et soutiens de poids pour les anciens salariés de l'entreprise à Gerzat

Devant les grilles du site de productionP, le délégué CGT des Luxfer, Axel eronczik, prend la parole. "Notre terrible histoire, c'est qu'on est le dernier fabricant de bouteilles d’oxygène dans l'union européenne et qui servent à traiter les symptômes du Covid, et pourtant on nous a mi à l’arrêt pendant toute la crise".

Philippe Martinez et Jean-Luc Mélenchon en soutien

Depuis un peu plus d'un an, les ex salariés se battent pour reprendre l'activité. Mais en cette journée de mobilisation, les poids-lourds sont là. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, ou Philippe Martinez, avaient fait le déplacement. Le secrétaire générale de la CGT a demandé des explications. "L'état de prendre ses responsabilités, soit avec un repreneur, soit en nationalisant cette entreprise".

Une évidence pour les ex salariés de Luxfer, comme Adrien Ducroux. "Ça fait du bien, nous sommes tous métallurgistes, on doit aller au rapport de force", car Luxfer doit reprendre son activité selon l'avocat des ex salariés.

Un symbole de la production française

"Il y a un verrou à faire sauter, et l'entreprise peut redémarrer j'en suis persuadé". Le site employait 136 personnes dans l'usine à Gerzat.