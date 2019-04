Luxfer : la direction britannique ferme prématurément les vannes à Gerzat

Gerzat, Puy-de-Dôme, France

A quoi joue la direction britannique de Luxfer ? Avec les nerfs des salariés, ça c'est une certitude. Les engagements qui ont été pris et signés en mars dernier en préfecture du Puy-de-Dôme (la préfète a joué le rôle de médiatrice dans ce dossier), n'ont pas été respectés selon les représentants du personnel et leur avocat.

L'usine Luxfer de Gerzat (spécialisée dans les bouteilles de gaz haute-pression) devait continuer à produire jusqu'à la validation officielle du Plan de Sauvegarde de l'Emploi à la mi-mai. Surprise ce mardi matin, les salariés se sont vus refuser l'accès à l'unité de production. Le délégué CFDT Frédéric Vigier annonce que "l'inspection du travail viendra sur place ce jeudi matin pour constater les faits".

il faudra qu'ils répondent judiciairement - Jean-Louis Borie

L'avocat des salariés, maître Jean-Louis Borie contre-attaque sur France Bleu Pays d'Auvergne et annonce qu'il va porter l'affaire devant les Prud'hommes : "il faudra qu'ils répondent judiciairement. Et ça, ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper en temps et en heure. Il va y avoir les notifications des licenciements une fois la validation intervenue. Les salariés vont contester individuellement le motif économique, les conditions de sécurité pendant toute la période d'activité et en plus cette décision de fermeture illicite".

Selon le conseil des salariés, la direction s'est tirée une balle dans le pied en fermant illicitement la production. "Il y avait des commandes importantes de bouteilles fabriquées uniquement sur le site de Gerzat. Les clients de Luxfer, comme Air Liquide et autres, sont furieux, car ils (Luxfer) sont dans l'incapacité de produire des bouteilles ailleurs".

Les 136 salariés de Luxfer se battent pour faire entendre leurs droits © Radio France - Emmanuel Moreau

La Fédération du Parti Communiste du Puy-de-Dôme a également réagi dans un communiqué : "Cette manière d'agir, marquée du sceau du mépris, n'entame pourtant pas le moral des salariés mais les galvanise à réunir toutes les conditions du maintien et de la préservation de leur outil de travail dans la perspective de la confirmation d'un repreneur. Ces derniers mois les salariés ont non seulement fourni les preuves évidentes devant les représentants de l'État que la production assurée à Gerzat revêtait des caractéristiques uniques et précieuses dans le domaine de la métallurgie mais ils ont également démontré leur capacité à faire fonctionner le site."