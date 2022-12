Luynes : les chiens de la SPA promenés par des bénévoles adolescents

"En Indre et Loire des statistiques de 2021, on a entre 122 et 128 000 bénévoles. Mais parmi ces 128 000 bénévoles, il y en a 51 000 qui consacrent une journée ou une demi journée par semaine à l'association. Tous les autres sont des bénévoles occasionnels", explique Henriette Sautière, présidente de France Bénévolat 37 qui fournit des bénévoles à 90 associations adhérentes en Indre-et-Loire. "On voit passer beaucoup de gens jeunes qui veulent être bénévoles, mais de façon ponctuelle", ajoute la présidente*.*

Mais des jeunes trouvent tout de même la volonté de s'engager. Depuis une dizaine d'années, le "club jeunes" de la SPA permet aux adolescents de se mobiliser pour la bonne cause. Entre 11 et 17 ans, ils promènent des chiens le samedi après-midi et font aussi d'autres actions pour aider les salariés. C'est un coup de main important pour le refuge de Luynes.

Les températures hivernales n'empêchent pas les cinq adolescents de venir s'occuper de quelques chiens le samedi après-midi. Encadrés par des bénévoles adultes, ils s'en vont promener des chiens, de toutes carrures, avec tous une histoire et un caractère différent. Ils ont un point commun : ils sont tous à l'adoption . Marinette, l'encadrante référente, essaie de faire un "duo" entre le jeune et le chien. Elle regarde, entre autres, les carrures de chacun...

Un engagement valorisant

Chacun prend son rôle à coeur, comme Léonie, 13 ans, "on a un peu une responsabilité parce qu'ils sont abandonnés. Du coup, ils sont un peu triste et quand on les sort, on le voit tout de suite, ils sont toujours heureux."

Pour ces adolescents, c'est aussi un moyen de s'épanouir. Comme Laura, quinze ans, plutôt discrète, qui promène Codi, un vieux chien, "je veux être vétérinaire, donc ça me permet d'avoir des moments privilégiés avec les animaux. Et puis ça permet de s'extérioriser, de rencontrer d'autres jeunes aussi. C'est agréable. Des fois, les chiens sont tout contents et le fait de les aider, c'est valorisant."

Codi, un vieux chien de la SPA, calme, que promène Laura, une bénévole de 15 ans © Radio France - Laurette Puaud

Une liste d'attente d'un voire deux ans

Pour Marinette, la référente, l'objectif, c'est aussi que les jeunes créent un lien avec les animaux. Et comme tous les bénévoles, c'est parfois un peu dur, surtout quand on s'attache. Lino l'explique bien, "il y en a, quand ils partent, c'est dur. On est content pour eux, mais c'est dur..."

Les jeunes auraient un intérêt grandissant pour la cause animale. Et ils s'engagent ! Marinette le constate, "j'ai dû en refuser... Là, je regardais pour cette année, il y a 36 jeunes en liste d'attente et je ne peux en prendre que treize. Il va y avoir de l'attente... un an, voire deux ans." Pour faire participer le plus de jeunes possible, il y a déjà un roulement, les jeunes viennent un samedi sur trois.