Lyeva : nouvelle marque landaise de lingerie féminine, fière de ses origines

Lyeva existe au sein de la marque Pull-In depuis 2018. Sa naissance, l’idée, remonte au mois septembre de cette année-là. La commercialisation a commencé en mai 2020. Une commercialisation rendue possible en période de confinement grâce à la détermination très forte de l’équipe, et parce que Lyeva, qui est la petite sœur de Pull-In, peut bénéficier de toute la logistique de la marque landaise de lingerie masculine. Lyeva a ainsi pu se tourner vers des usines réactives au Portugal, mais aussi vers des partenaires locaux qui leur ont permis de travailler quand tout, ou presque, était à l’arrêt.

On a un savoir-faire, on a une demande, donc on peut se lancer dans cette création de la gamme féminine, distribuée par Pull-In, que l’on a appelé LYEVA

La gamme femme a toujours existé chez Pull-In, mais elle est restée un peu dans l’ombre de la gamme masculine, une gamme puissante dès le départ. Christèle Yovanovitch Loheac, la créatrice, est parti de plusieurs constats pour développer Lyeva. D’abord, il était possible de s’appuyer sur le savoir-faire de son « grand-frère », au niveau des usines avec lesquelles la marque travaille, des usines portugaises. Appui également possible en interne, grâce aux « équipes talentueuses et inspirantes ». Et dernier constat : la demande grandissante des Etats-Unis en matière de vêtements à la fois techniques, élégants et écoresponsables.

Des produits polyvalents pour se démarquer

Les inspirations pour les vêtements et la lingerie sont le Sud-Ouest, la nature, le sport. La créatrice met l’accent sur les notions de dynamisme et d’élégance. Le dynamisme du littoral landais, entre autres pour son côté sportif, et l’élégance, pour les stations balnéaires comme Biarritz.

On clame haut et fort notre origine géographique. On est très fier d’être une marque du Sud-Ouest.

Tous les produits font l’objet d’études approfondies explique Christèle Yovanovitch Loheac, par exemple au niveau de la provenance : elle cite la dentelle de Calais. « Nos produits sont le fruit d’une démarche sincère et transparente ». La philosophie de Lyeva c’est un dressing épuré, optimisé et réfléchi. Les brassières de sport, pour certaines d’entre elles, ont une conception qui permet d’être porté en soutien-gorge de ville. Ce sont donc des produits polyvalents, sans avoir à multiplier les tenues.

Le fer de lance de la marque landaise, c’est la lingerie périodique. L’équipe de Lyeva s’est rendu compte qu’il avait une forte demande en matière d’alternative sur les protections périodiques. Aujourd’hui, elle met en avant le fait d’être la première marque du Sud Ouest de lingerie périodique, pour assurer protection, confort et sécurité.

