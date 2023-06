Lynred investit 85 millions d'euros pour agrandir son site de Veurey-Voroize

Quand on parle de technologie infrarouge on parle de quoi exactement ?

On parle d'une technologie qui permet de mesurer la température d’une scène, d’objets et de personnes et cette technologie permet à nos clients qui sont des fabricants de caméras infrarouges de mettre en œuvre des applications pour la vision nocturne ou la mesure de température.

Quels produits proposez-vous ?

On propose des composants, des capteurs, qui sont au cœur de la caméra infrarouge et qui sont destinés à de multiples applications autant dans le domaine civil que dans le domaine de la défense. On a de plus en plus d'applications dans le domaine civil : essentiellement les marchés d’inspection thermique des bâtiments, les pompiers, la sécurité, les loisirs et demain vont émerger de nouveaux marchés comme celui de l’automobile. Ces applications commencent à être en place sur certains véhicules haut-de-gamme, elles concerne des alertes visuelles et sonores pour l’identification, la détection de béton ou d’obstacles. Et demain la technologie va encore évoluer au sein des véhicules puisqu'il y aura probablement des couplages entre cette fonction infrarouge de détection d’obstacles et le système de freinage du véhicule qui va devenir automatique en fonction des obstacles rencontrés.

Aujourd’hui vous lancez des travaux d’extension votre site à Veurey-Voroize. Vous investissez 85 millions d'euros. C'est parce que la demande est là ?

Oui l'objectif principal de cet investissement c'est de répondre à la demande du marché, un marché qui croit globalement en moyenne de 5 à 6% par an en valeur. Donc en fait c'est une croissance forte en volume et cet investissement de 85 millions d’euros nous permet de doubler notre capacité d’ici l’horizon 2030.

Lynred aujourd’hui c’est 1130 salariés ; est-ce que l’augmentation de votre capacité de production va passer aussi par des embauches ?

Bien entendu nous embauchons régulièrement, nous sommes un acteur quand même clé du recrutement dans la région grenobloise. Nous prévoyons environ 200 recrutements d’ici l’horizon 2030 face justement à ces augmentations de capacité, mais aussi aux besoins d’innovation toujours permanent que nos technologies demandent.