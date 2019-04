Ma boutique à l'essai

Un concept pour dynamiser les centre-villes. Contre un loyer modeste un candidat à l'installation bénéficie pendant plusieurs mois de conditions avantageuses pour se lancer. Deux de ces boutiques à l'essai existe déjà en Vaucluse, à Carpentras et Sorgues. Une troisième va voir le jour à Sarrians.

Sarrians, France

Sarrians, son centre-bourg, ses cafés sur la place Jean Jaurès et, derrière l'office de tourisme, une petite boutique à l'essai. Cet ancien salon de coiffure de 30 m² dont le propriétaire a accepté de jouer le jeu va bientôt accueillir un porteur de projet soutenu par la fédération des "boutiques à l'essai".

4 dossiers ont déjà été déposés.

Chargée de concrétiser cette expérience l'association initiative Ventoux a pour vocation d'accompagner les porteurs de projet du territoire et c'est tout naturellement qu'elle a rejoint le projet. Le principe est simple : trouver un local commercial, convaincre le propriétaire d'accorder un loyer modéré à un porteur de projet sélectionné et parrainé par l'association. Porteur de projet qui sera également accompagné grâce à une opération de parrainage. Un prêt à taux zéro est aussi accordé pour lancer l(activité qui ne devra pas faire concurrence à un commerce déjà existant dans la commune.

De nombreux partenaires.

La mairie de Sarrians est bien sur partenaire de l'opération, mais également la communauté d'agglomération la COVE, la CCI, et la Provence créative. Mais un tel projet gagnant-gagnant ne sera viable pour le porteur de projet et donc pour la commune, Sarrians en l’occurrence, que si chacun joue le jeu, à commencer par les habitants BOB et si cette opportunité vous titille, il vous reste une semaine pour faire acte de candidature auprès d'initiative-ventoux.fr