Ma fonction publique se réinvente à Dijon

Le ministère de la Fonction publique va dévoiler ce mardi 7 février les vingt quatre projets sélectionnés pour la fonction publique de demain. Ils visent à améliorer les organisations du travail. Les administrations de Dijon y participent.

Plateforme d'entraide, d'échange et de partage de compétences, formation, covoiturage... tous les secteurs sont concernés dans les vingt quatre projets pour "la fonction publique de demain" que vient de sélectionner le ministère de la Fonction publique. Tous ces projets seront présentés ce mardi 7 février à Paris.

Tous les dossiers sélectionnés ont été conçus par des agents de la fonction publique (État, fonction territoriale, fonction hospitalière). Ils ont tous le même objectif : améliorer les organisations du travail au sein du service public et anticiper ses transformations à l’horizon de 2025.

Pendant un an, les agents ont pu s'exprimer à travers des ateliers en métropole et dans les territoires d'outre-mer, lors de conférences-débats ou de période d'immersion dans des administrations innovantes. Le ministère précise qu’ils ont été conçus par des fonctionnaires-stagiaires et des agents de toutes catégories et issus de toutes les administrations à Strasbourg, Dijon, Saint-Denis de La Réunion, Lyon, Saint-Pierre-et-Miquelon et Rennes.

Ils seront présentés mardi lors d'une journée d'interventions intitulée "ma fonction publique se réinvente" et consacrée notamment aux "valeurs", à la "diversité" et à "l'innovation" dans la fonction publique, et consultables sur internet.

Ces projets devraient bénéficier du fonds de soutien à l'innovation en matière de ressources humaines dans la Fonction publique de l'État, doté d'un million d'euros, créé le 1er janvier 2017. Ce fonds est destiné à financer des expérimentations en matière de ressources humaines sur la base d'appels à projets nationaux afin de les promouvoir et de les faire essaimer dans l'ensemble de la fonction publique.