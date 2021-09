"Ma France 2022" : faites vos propositions pour développer le commerce de proximité

Des rues aux stores baissés, des panneaux "à vendre" devant les cafés, les boutiques, les librairies… En milieu rural et dans les villes moyennes, les magasins ont tendance à disparaître, souffrant notamment de la crise économique et de la concurrence des grands centres commerciaux qui ouvrent en périphérie. Les gérants font également face à des difficultés pour trouver un repreneur. Les commerces de proximité doivent-ils être conservés selon vous ? Comment les soutenir ? Quelles solutions pourraient être mises en place ? Quelle est la place des petits commerces lorsqu’un supermarché s'implante dans la commune ?

Faites vos propositions et votez pour celles des autres, dans le cadre de notre grande consultation citoyenne "Ma France 2022", pilotée avec la plateforme Make.org.

Ma France 2022, la grande consultation citoyenne de France Bleu

Propulsée par la plateforme citoyenne Make.org, "Ma France 2022" veut contribuer à l’émergence d’un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Dès septembre et jusqu’aux élections présidentielle et législatives, via nos plateformes numériques et sur nos antennes, nous vous donnons la parole : partagez vos solutions, faites des propositions et donnez votre avis sur celles des autres.