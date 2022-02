Ma France 2022 : faut-il reculer l'âge de départ à la retraite ?

France Bleu Alsace consacre ce vendredi son antenne à la retraite, avec les propositions des internautes sur la plateforme Ma France, les interventions des auditeurs et deux invités : Sabine Gies, secrétaire générale adjointe de la CFDT Grand Est et Laurent Jacobelli, porte-parole du RN.

Après la question de l'hôpital public, du pouvoir d'achat ou bien encore de l'environnement, France Bleu Alsace se penche ce vendredi sur la question des retraites. Faut-il reculer l'âge de départ à la retraite ?

Les invités de France Bleu Alsace

Sabine Gies, secrétaire générale adjointe de la CFDT Grand Est à 7h45

Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National à 8h10

Les propositions des internautes sur la plateforme participative Ma France

L'âge de départ à la retraite est évidemment une préoccupation majeure des internautes de France Bleu.

Plus de souplesse. "Il faut adapter l'âge de la retraite à la pénibilité du travail" alerte Amandine, qui habite dans les Vosges du Nord. "Pas facile", dit-elle, "d'être couvreur à 65 ans !".

Place aux jeunes. Vous êtes aussi nombreux à refuser plus globalement un recul de l'âge de départ à la retraite pour libérer des places sur le marché du travail. "Il faut remettre la retraite à 60 ans, pour laisser la place aux jeunes", explique Serge. On peut même envisager une période de formation des plus jeunes par ceux qui vont prendre leur retraite, proposent Martine et Sandra.

Avec quelle retraite ? Enfin, il ne suffit pas de fixer un âge de départ, disent de nombreux internautes, il faut avoir de quoi vivre quand on est à la retraite. "Il faut indexer les retraites au vrai coût de la vie ou a minima au SMIC", préconise Adrien d'Obernai.

Ma France 2022 : les questions de la présidentielle, les réponses des politiques