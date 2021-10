"Ma France 2022" : formulez vos propositions pour améliorer le pouvoir d'achat

Alors que le prix des carburants atteint des records, celui de l'énergie flambe, et les fruits et légumes augmentent. Comment redonner du pouvoir d'achat aux Français ? Formulez vos propositions et votez pour celles des autres, dans le cadre de notre grande consultation citoyenne "Ma France 2022".

Alors que le prix du gazole a atteint un nouveau record la semaine dernière, les prix de l'énergie flambent, et ceux des denrées alimentaires augmentent également. Après des mesures pour aider les plus modestes à se chauffer cet hiver, le gouvernement doit annoncer des mesures pour aider les Français à faire face à la hausse des carburants.

Le pouvoir d'achat est devenu "l'enjeu majeur de cette élection présidentielle", indiquait sur France Bleu ce lundi Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'OpinionWay, invité de "Ma France" avec Wendy Bouchard. Il a aussi révélé que les Français étaient très pessimistes sur l'évolution des prix de nombreux biens. A six mois de la Présidentielle, les candidats multiplient les propositions sur ce thème.

Comment redonner du pouvoir d'achat aux Français ?

Alors comment redonner du pouvoir d'achat aux Français ? Aides ponctuelles, baisses de taxes, modes de consommation... Quelles solutions pour permettre au plus grand nombre de boucler les fins de mois sereinement ?

Faites vos propositions et votez pour celles des autres, dans le cadre de notre grande consultation citoyenne "Ma France 2022", pilotée avec la plateforme Make.org.

Ma France 2022, la grande consultation citoyenne de France Bleu

Propulsée par la plateforme citoyenne Make.org, "Ma France 2022" veut contribuer à l’émergence d’un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Dès septembre et jusqu’aux élections présidentielle et législatives, via nos plateformes numériques et sur nos antennes, nous vous donnons la parole : partagez vos solutions, faites des propositions et donnez votre avis sur celles des autres.