Ma France 2022 : "Le secteur de l'industrie en France n'est pas mort", selon le président de la CCI de l'Indre

C'est l'un des thèmes que vous avez mis au cœur de la campagne présidentielle, lors de la grande consultation "Ma France 2022" : l'emploi. À trois jours du premier tour, France Bleu organise une journée spéciale dédiée à cette problématique. L'Indre et le Cher comptent au total un peu plus de 40.000 chômeurs. On fait le point avec Jérôme Gernais, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre.

"C'est vrai que l'industrie est souvent bousculée", réagit-il, face aux difficultés qu'ont connu différentes entreprises du département (La Halle à Issoudun, Alvance Wheels à Diors). "Mais il y a d'autres secteurs qui vont bien, certaines entreprises se portent bien. L'industrie n'est pas morte en France, même si on a un discours un peu négatif parfois".

"Il y a encore du travail, poursuit Jérôme Gernais. On cherche et on ne trouve pas forcément. Il y a plein de secteurs où il y a des besoins et où on n'arrive pas à satisfaire les besoins". Il évoque les secteurs de l'aéronautique, la maintenance mais aussi l'administratif.

La CCI de l'Indre organise plusieurs formations et des ateliers à destination des entreprises, notamment sur l'augmentation des prix de l'énergie ou encore la prudence vis-à-vis des cyberattaques.