"Ma France 2022" - Santé, services, commerces : formulez vos propositions pour mieux vivre près de chez vous

Services de santé, commerces, services publics, école, transports, distributeurs de billets... selon que l'on habite dans une métropole, en périphérie d'une grande ville ou à la campagne, l'accès aux services essentiels du quotidien peut être plus ou moins facile.

Alors que la plupart des services sont accessibles au sein des métropoles, les commerces de proximité, services publics ou de santé manquent cruellement dans certaines périphéries ou en zone rurale. Comment rendre ces services accessibles à tous, quelque soit la zone de résidence ? Comment améliorer l'accès aux transports, à un médecin, à un hôpital, à un commerce de proximité ? Alors que les territoires deviennent des thèmes majeurs de la présidentielle, deux ans après le mouvement des gilets jaunes, de nombreux candidats axent leur campagne sur ces thèmes.

Faites vos propositions et votez pour celles des autres, dans le cadre de notre grande consultation citoyenne "Ma France 2022", pilotée avec la plateforme Make.org.

Ma France 2022, la grande consultation citoyenne de France Bleu

Propulsée par la plateforme citoyenne Make.org, "Ma France 2022" veut contribuer à l’émergence d’un débat d’idées apaisé, avec la volonté de relayer la voix de tous les territoires et de faire émerger des solutions citoyennes, concrètes et durables. Dès septembre et jusqu’aux élections présidentielle et législatives, via nos plateformes numériques et sur nos antennes, nous vous donnons la parole : partagez vos solutions, faites des propositions et donnez votre avis sur celles des autres.