Ma France 2022 : votre proposition pour réduire le millefeuille territorial

Parmi les 34.000 propositions déposées par des auditeurs-internautes d'Occitanie dans le cadre de la grande consultation citoyenne "Ma France 20022" dans la cadre de la campagne présidentielle, Vincent de Toulouse propose de réduire le millefeuille administratif en France. "Mon idée est de supprimer l'entité commune, en les obligeant à fusionner pour qu'elles soient plus grandes pour avoir des moyens plus importants et diminuer les coûts [...] cela permettrait de supprimer les départements", dit Julien.

Vincent Simoulin, chercheur en sociologie politique à l'université Toulouse Jean-Jaurès, spécialiste de la gouvernance territoriale, nous apporte son expertise.

La suppression des départements avait été voulue par François Hollande n'est-ce pas?

Oui, aussi par Nicolas Sarkozy avant lui, c'est un projet ancien. Cet auditeur exprime une tendance forte de la Ve République en France, le souhait de remplacer le couple communes/départements par un couple intercommunalités/régions est quelque chose d'ancien et les aléas de l'histoire ont fait que ça n'a pas pu être réalisé par les réformes Sarkozy et Hollande.

On a donc gardé les départements alors que leurs coûts de fonctionnement sont colossaux

On a gardé les départements et comme on a essayé, à deux reprises en cinq ans, de les supprimer ça parait très compliqué de les supprimer aujourd'hui. La réforme des régions telle qu'elle a été faite fait qu'on a besoin d'un niveau de proximité, les régions sont tellement grandes désormais que c'est difficile de se passer des départements.

La fusion des régions a-t-elle permis de faire des économies?

Des économies non, mais d'interroger les pratiques oui. Les anciens fonctionnaires de Midi-Pyrénées et de Languedoc Roussillon ont découvert d'autres manières de faire, d'autres politiques. Comme dans toutes les fusions, les économies sont affichées mais c'est rarement le résultat.

L'auditeur dit qu'il ne s'y retrouve pas dans les administrations. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là ?

Oui, le terme lui même de "millefeuille territorial" n'est pas neutre, c'est un terme inventé pour désigner cette cacophonie entre les différents niveaux territoriaux. Donc oui, il y a une opacité pour les citoyens, il y a a eu des tentatives récemment de remédier à cette opacité. Là, il y a aussi sans doute aussi un effet du quinquennat, on est maintenant dans un rythme politique tel que si une réforme n'est pas mise en œuvre dès les premiers temps d'un quinquennat, c'est très difficile de la conduire après.