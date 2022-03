Ma France 2022 : votre proposition pour revaloriser les plus petites retraites

Parmi les 34.000 propositions déposées par des auditeurs-internautes d'Occitanie dans le cadre de la grande consultation citoyenne "Ma France 20022" en vue de l'élection présidentielle, Marie habite le Lot. Elle est retraitée et elle a du mal à boucler les fins de mois avec sa petite retraite. Et surtout elle propose une équité entre les retraites : "Il faut revaloriser les retraites, on ne peut pas avoir travaillé toute une vie et être pauvre, avec des carrières complètes à moins de 1000 euros. J'ai été auxiliaire de vie sociale, métier mal valorisé, pas reconnu... au moment de la retraite, faudrait mettre les plateaux en équilibre...certains partent avec de grosses retraites, et le social on est les oubliés."

Gilbert Lavolte est président de l'association "Générations Mouvement" en Aveyron. Une association qui regroupe ce qu'on appelait auparavant les associations des "aînés ruraux" et qui suit des retraités en Aveyron, et qui compte 8.000 adhérents. Gilbert Lavolte apporte son expertise sur la retraite.

C'est vrai que nous sommes dans un milieu rural et donc, comme tout le monde le sait, les retraites des agriculteurs sont particulièrement particulièrement petites. En moyenne 800 euros. Alors avec notre mouvement, on les accompagne dans leur vie quotidienne pour des activités physiques, culturelles, loisirs, voyages.... Dans l'Aveyron, nous sommes 8000 adhérents, mais sur la France, on est à peu près 500.000 adhérents. Et donc, c'est vrai qu'on a une réflexion aussi d'ailleurs sur ces sujets au niveau national.

Alors avec la flambée des prix, très concrètement, comment font les retraités qui qui ont moins de 2.000 euros par mois ? Ils rognent sur quoi ?

Ça demande une certaine organisation. Aujourd'hui, avant de prendre sa voiture pour, par exemple, aller faire ses courses on réfléchit à deux fois. Car les commerces de proximité disparaissent de plus en plus dans les villages. On est aussi obligé de faire attention aux promotions, par exemple. Et c'est vrai que l'on reçoit des fois dans des boîtes aux lettres, des promotions sur les produits alimentaires. On les lit. On est amené à aller vers des produits, finalement, qui ne sont pas des produits locaux parce qu'ils sont moins chers.

A cause du prix de l'essence, est ce que vous craignez que certains retraités s'isole dans un département rural comme le vôtre puisqu'ils ne veulent plus prendre leur voiture pour certains ?

C'est un vrai risque. Alors dans notre association, on est là pour créer du lien social. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué parce que la flambée des prix, notamment au niveau du carburant, est elle est devenue extrêmement difficile à supporter et donc que c'est vraiment un risque.

Les candidats à la présidentielle ont fait leurs propositions sociales sur les retraites. Jean-Luc Mélenchon veut fixer un montant minimal à 1400 €, 1200 € pour Fabien Roussel, 1230 € pour Valérie Pécresse et 1100 € pour Emmanuel Macron. Vous demandez combien vous pour que les retraités vivent dignement ?

Oui, je pense évidemment que le plus sera le mieux. Moi, je pense que en dessous de 1400 euros, c'est compliqué. C'est vrai que on a des moyens de débrouille. Je pense par exemple au jardinage ou dire à permettre à certains de pouvoir diminuer un peu leurs notes au niveau alimentation. Mais c'est vrai que pour vivre et profiter de sa retraite comme tu peux, c'est à dire profiter de loisirs pour voir voyager, 1400 euros, ce serait vraiment super.

Puisqu'on parle de profiter de la retraite. Emmanuel Macron a fait savoir que s'il était réélu et il reculerait la retraite à 65 ans au lieu de 64 ans. Vous vous dites quoi? Il faut laisser profiter les retraités dont ils sont en bonne santé.

Sur ce sujet, si vous voulez, il est difficile de prendre une position. Nous sommes déjà à la retraite. Mais il faut tout de même arriver à équilibrer les régimes. Toutefois, lorsqu'on a eu un métier difficile, c'est vrai que 65 ans, ce n'est peut être pas la bonne solution. Si les régimes ne sont pas équilibrés, il y aura obligatoirement obligatoirement des baisses de retraites si jamais on n'arrive pas à équilibrer le régime sévère sur le niveau d'âge.

