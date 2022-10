Ma France : une Lorraine interpelle Olivier Véran en direct sur France Bleu sur les prix de l'électricité

Olivier Véran a répondu en direct aux questions des auditeurs de France Bleu, ce jeudi. Invité de l'émission Ma France sur France bleu , le porte-parole du gouvernement a notamment indiqué : "On essaie de faire du cas par cas" sur les aides aux entreprises .

ⓘ Publicité

De nombreux auditeurs l'ont également interpellé sur les questions de pouvoir d'achat. C'est le cas d'Isabelle, une sexagénaire de Lorraine, qui a participé à la grande consultation Ma France organisée par France Bleu avec Make.org. Elle a proposé une solution sur la première thématique : "Quelles solutions pour faire des économies d'énergie au quotidien ?"

Des heures creuses pour tout le monde ?

Isabelle, participante Mosellane à la consultation, a interrogé le porte-parole du gouvernement sur une problématique concrète : "Ce serait bien que tout le monde ait accès au forfait électricité avec heures pleines et heures creuses".

Une idée qui semble séduire le porte-parole du gouvernement qui a affirmé que cette solution était à l'étude : "Nous avons demandé à l'ensemble des fournisseurs d'énergie d'être en mesure de proposer ce type de contrat avec heures creuses et heures pleines à l'ensemble de Français. Nous travaillons avec les entreprises pour pouvoir le faire, et nous avons de bonnes raisons d'espérer que ça se fasse. Si vous avez une forte consommation d'énergie aux heures pleines, quand l'ensemble de la population consomme beaucoup d'énergie, à 18h l'hiver par exemple, elle va vous coûter plus cher. Et à l'inverse, si vous faites par exemple tourner votre machine à laver dans des heures de la journée où il y a moins de consommation d'énergie, en la programmant, et bien ça vous coûtera beaucoup moins cher."

En votre nom, France Bleu fait connaître vos propositions aux élus et aux décideurs, pour faire émerger des idées de toutes la France et les porter au niveau national.