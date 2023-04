Ma Prime Renov' : "Certains ont fini interdits bancaires" alerte l'agglo de Saintes

La communauté d'agglomération de Saintes alerte sur les délais d'instruction et de versement des aides Ma Prime Renov', un dispositif d'aide aux travaux de rénovation énergétique des logements. Certains ménages restent des mois sans remboursement des frais engagés. Une situation intenable, notamment pour les plus précaires.

"Certains ménages ont été interdits bancaires"

A la communauté d'agglomération de Saintes, Julien Thauzia est le conseiller dédié à Ma Prime Renov'. Il aide les ménages à définir les travaux, à choisir les devis et à monter les devis de demande de subventions. Mais son quotidien est loin d'être simple car selon lui, près de 30% des dossiers rencontrent des problèmes importants de délais. En clair, les ménages engagent des travaux qui peuvent aller de 1 000 à 50 000 euros... et attendent leur Prime Renov' pendant des mois et des mois. Une aide conséquente puisqu'elle peut aller jusqu'à 20 000 euros. Selon Julien Thauzia "On a des retours de ménages qui se retrouvent interdits bancaires. Donc ça peut aller aller très loin ! Forcément, il y a un agacement qui monte, qui monte et qui finit par exploser, le plus souvent par téléphone, en direct".

Le pire, c'est qu'il ne peut rien y faire car les dossiers sont instruits par l'Agence Nationale de l'Habitat à Paris. Il n'a aucun interlocuteur direct et aucun moyen d'anticiper quels dossiers vont finir bloqués, c'est un peu la loterie : " Au niveau du de l'Anah, on a des dossiers très lourds qui vont se solutionner en quelques semaines et un dossier équivalent dans les mêmes circonstances qui mettra lui plusieurs mois. Donc ce qu'on dit aux gens, c'est que le délai peut être variable. Il faut prévoir de faire l'avance de la subvention."

Selon Julien Thauzia, un autre problème est également l'obligation de faire les démarches en ligne. Un problème rencontré dans l'accès à plusieurs services publics ou subventions, et qui crée des inégalités : **"**Tout se fait par internet, on n'a absolument aucune adresse postale où on peut envoyer un courrier. Et on a une part de la population qui n'a pas accès à l'outil informatique, qui n'a pas accès à la compréhension de l'outil. C'est en plus, un site Internet qui présente de nombreux bugs et donc du coup des dossiers qu'on croit aboutis mais qui ne le sont pas". Les personnes âgées et les ménages les plus modestes sont particulièrement concernés.

Un parcours du combattant qui décourage

Face à ces délais très longs et des démarches compliquées, certains se découragent et préfèrent trouver d'autres solutions : " Ils vont rester dans des logements mal isolés. Ils vont essayer de faire des bouts de travaux, peut être par eux mêmes, sans la qualité qu'on pourrait obtenir par par des artisans et les gens vont rester avec des factures d'électricité, qui peuvent monter à plus de 600 € par mois! Pour certains, leur logement va même passer dans de l'insalubrité."

Un mal français ?

Pour Fabrice Barusseau, vice-président en charge de la transition énergétique à la communauté d'agglomération de Saintes, cet excès de bureaucratie et de centralisation, c'est un mal bien connu en France : "C'est souvent ce qu'on reproche au système français : d'avoir de très bonnes idées mais une mise en œuvre compliquée ! Si on voulait un peu plus faire confiance aux acteurs de terrain et vraiment décentraliser ces dispositifs-là, je crois qu'on serait beaucoup plus efficient."

Une solution qui permettrait de mieux mettre en place ce dispositif, central dans la lutte contre le réchauffement climatique et la précarité énergétique : "Le bâtiment est la principale source d'émission de gaz à effet de serre. Et c'est aussi un sujet qui touche au quotidien les gens : la précarité énergétique existe sur nos territoires. Et là, on fait d'une pierre, deux coups. Non seulement en rénovant les bâtiments, on travaille pour la planète, mais on évite aussi que les gens rentrent en précarité énergétique. Et si on y met pas réellement les moyens, si on ne met pas en œuvre les bonnes procédures pour y arriver, et bien on n'atteindra pas ces objectifs là et ce serait vraiment très dommage."