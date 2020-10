Ma Zoly Boutique à Pontonx sur l’Adour : une approche éducative pour toucher la clientèle

Des jeux éducatifs pour enfants autour de la motricité et de la réflexion, des loisirs créatifs dès 3 ans, des jeux de société, des livres pour les enfants mais aussi sur la parentalité, des jeux de cartes…Dans Ma Zoly Boutique à Pontonx sur l’Adour, Prisca Brunet accueille tous les âges. Cette ancienne enseignante spécialisée dans le handicap cognitif a changé de métier, et a ouvert sa boutique dans les Landes en septembre 2019. Elle s’est inspirée d’une boutique en région parisienne. Son objectif : « Offrir un maximum de possibilités pour que les enfants puissent grandir intelligemment et que les parents puissent les accompagner du mieux qu’ils peuvent. »

Une activité au-delà de la boutique

Ma Zoly Boutique, ce sont également des ateliers sophrologie, couture, cuisine, yoga…qui sont organisés. Mais aussi du soutien scolaire, des après-midi et soirées jeux…des cafés famille…La boutique devient un lieu de rencontres. Au final, la responsable passe beaucoup de temps à discuter avec les parents.

Le contact, la proximité, le conseil : ce sont les atouts de Prisca Brunet. Elle conseille en fonction de l’âge, des centres d’intérêts. Elle connait tous les jeux, les règles. « Je connais tous mes produits, je sais pourquoi ils sont là : ils ont un but éducatif. »Pour la petite histoire, le nom de son activité fait référence à ses 2 filles : Zoé et Lily.

