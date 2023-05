Mably : du mobilier pour jardin haut de gamme fabriqué sur mesure par l'entreprise Fergyce

France Bleu Saint-Étienne Loire : après des années à fabriquer des passerelles pour la grande industrie, vous débarquez donc dans nos jardins avec du mobilier tout en inox. Pourquoi avoir choisi cette matière qu'on l'habitude de retrouver dans les cuisines professionnelles ?

Sébastien Fernandes : c'est une matière qui dure dans le temps et qui résiste aux intempéries. C'est idéal pour les extérieurs et c'est toujours plus hygiénique puisque l'inox se lave très bien, ça se dégraisse très bien.

L'inox c'est très lisse, très propre mais est-ce que c'est selon vous aussi joli qu'un mobilier en bois ?

Oui, il existe plusieurs degrés de finition, plus ou moins satinés, plus ou moins brillant.

Votre concept chez Fergyce, c'est de proposer "une nouvelle façon de consommer" pour le mobilier extérieur. Qu'est ce que vous voulez dire par là ?

Disons que le mobilier qu'on produit en inox dure à vie mais les gens aiment bien changer de temps en temps. Je propose alors de racheter leur mobilier pour qu'ils puissent investir dans un autre modèle.

Et vous proposez sur mesure.... On vient vous voir et on conçoit ensemble l'objet qu'on mettra dans notre jardin ?

De A à Z, de la conception à la livraison.

Votre slogan c'est "du sur mesure de haute facture". Vous assumez de ne pas vous adresser à tout le monde en termes de prix ?

Oui, c'est vrai, c'est plus de l'art utile !

15 000 euros le braséro, 7 000 euros pour le service de table... Est-ce que vous trouvez des clients dans la Loire ou ailleurs en France à ces prix là ?

L'année dernière j'ai fait deux clients, cette année ils étaient quatre. Ça prend petit à petit et j'ai toujours mon autre activité de passerelles industrielles qui m'occupe bien !