L'industriel isérois MacPhy lève 180 millions d'Euros et veut une Giga-Factory pour la filière hydrogène

La société de production et de stockage d'hydrogène dauphinoise MacPhy a levé 180 millions d'euros auprès de deux nouveaux partenaires américain et britannique.

Avec une nouvelle levée de 180 millions d'euros, MacPhy va investir dans une "giga-factory", une usine géante afin de produire en plus grand nombre ses électrolyseurs et ses stations de recharge en hydrogène pour les véhicules des particuliers et des industriels.

Ces deux nouveaux partenaire sont le britannique Technip Energies et l'américain Chart Industries. Ils entrent au capital aux côtés de ses investisseurs historiques EDF et BPI-France.

MacPhy est installée à Grenoble près du CEA, à la Motte-Fanjat, près de Romans dans la Drôme et à Paris. Elle emploie actuellement une centaine de salariés.

L'interview de son directeur général Laurent Carme

