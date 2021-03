MacArthurGlen Provence à Miramas ne souffre pas de la pandémie.

Avec ses 110 enseignes nationales mais aussi régionales, le village des marques MacArthurGlen de Miramas attire de plus en plus de visiteurs.En effet seuls les Allées Provençales à Aix et le Prado à Marseille, avec beaucoup moins d'enseignes restent ouverts. Tous les grands centres commerciaux sont en effet fermés à cause de la pandémie. Du coup à Miramas grâce à ce choix de village avec des rues ou les boutiques sont implantées à l’air libre, 3750 clients simultanément peuvent faire leur shopping. L’emploi de 700 personnes est préservé.

Ici tous les protocoles sanitaires sont scrupuleusement respectés .Par exemple dans la boutique de couettes Dodo, les clients peuvent essayer les oreillers grâce à des lingettes spéciales .Chez Projet X, tout vêtement essayé est nettoyé à la vapeur et mis en quarantaine.Entre 8 et 10 mètres carrés par client, le port du masque est obligatoire partout, une vingtaine de personnes veillent au respect de ces mesures.

Le village de marques surfe aussi sur les nouvelles tendances liées aux conséquences de la pandémie sur la consommation .Selon Michela Fratinni, sa directrice, l’équipement de la maison, celui des enfants, le sport mais aussi la lingerie sont les produits qui réalisent un carton.